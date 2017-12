Fuerte repudio a la prisión domiciliaria de Etchecolatz: "La Justicia retrocedió de manera alarmanta"

Casi al mismo tiempo en el que el intendente Carlos Arroyo prefería no dar su parecer sobre el beneficio de prisión domiciliaria al represor condenado a tres cadenas perpetuas Miguel Etchecolatz, por “no conocer detalles del expediente”, casi todos los bloques del Concejo Deliberante, junto a organismos de derechos humanos, coparon el recinto del cuerpo legislativo para repudiar el fallo de la Justicia.

“Arroyo debería expresarse. Hoy estuvieron sus concejales. Un hombre que es abogado, que tiene la edad que tiene, que fue funcionario del terrorismo de Estado, ¿cómo no lo va a saber? Sabe todo. Ojalá me contara todo lo que sabe. Es su política, una política de extrema derecha, pero el pueblo lo votó y hay que respetarlo. Igual, no debería decir esas cosas. Es preferible que guarde silencio y no diga nada”, le dijo a 0223 Leda Barreiro, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata.

Más allá de las críticas al intendente, Leda valoró que en el recinto estuvieran los representantes de todos los partidos. “Uno ve que se pelean, que tienen grandes diferencias ideológicas. Sin embargo, hoy estaban todos aquí a raíz de este hecho tremendo de que a Etchecolatz lo manden a su casa en el Bosque Peralta Ramos”, señaló.

Los concejales presentaron un proyecto de resolución en el cual repudiaron la decisión de la Justicia de concederle el arresto domiciliario al represor. “Es un símbolo del terrorismo de Estado. Estuvieron presentes todos los concejales de Acción Marplatense, 1 País y Unidad Ciudadana, mientras que de Cambiemos participaron solo los radicales (a excepción de Ariel Martínez Bordaisco), mientras que el arroyismo contó con la participación del presidente del cuerpo Guillermo Sáenz Saralegui.

Tiene tres perpetuas, una de ellas por robo de bebés. Dirigió 31 campos de concentración”, detalló Leda Barreiro, quien también recordó que vivirá a pocas cuadras de Juan Miguel Wolk, "su amigo", otro represor beneficiado con prisión domiciliaria que vive en la zona.

Para la referente de Abuelas, “la Justicia que le había dado tres perpetuas retrocedió de una manera alarmante”.

“Nosotros queremos que él, hasta su muerte tenga todo lo que él ha tenido hasta ahora mientras estuvo preso. Un jardín, parrilla, sus comidas favoritas, internet. Nosotros no somos como ellos. Queremos que tenga la salud cuidada, todo, pero en la cárcel, como debe ser”.