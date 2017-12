Sin cambios, avanzó el polémico convenio de fotomultas

Las Comisiones de Legislación y Transporte se reunieron este miércoles para tratar de manera exprés el polémico proyecto de fotomultas que quiere implementar el gobierno de Carlos Arroyo. Si bien desde el oficialismo habían puesto como condición que se incremente el porcentaje de la recaudación que recibe el municipio y se cree una comisión para garantizar la transparencia, eso no se terminó de incorporar y quedará como un pedido del cuerpo legislativo al Ejecutivo.

Los últimos días se esperaba la confirmación del secretario de Hacienda Hernán Mourelle de que tanto la UTN de La Plata como el gobierno bonaerense estaban dispuestos a resignar una parte del dinero que les correspondía por las multas a favor del municipio de General Pueyrredon. Sin embargo, el funcionario municipal informó este miércoles que aún seguía con esas gestiones.

Esto lo había planteado concretamente el concejal radical Nicolás Maiorano, quien había solicitado la creación de una comisión de control, monitoreo y seguimiento para garantizar la transparencia del convenio firmado con la UTN, en el que también intervendrá la Cámara Empresaria de Control y Administración de Infracciones de tránsito (Cecaitra) que le dará soporte técnico a la universidad.

A su vez, el edil del radicalismo solicitó que el porcentaje que reciba el municipio fuera, al menos, de 50% y no del 40% como establece el convenio actual.

Este miércoles el proyecto aprobado también aprobado por la comisión de Hacienda, que será tratado el jueves en la sesión plenaria, faculta al municipio a aprobar el convenio tal como llegó originalmente, aunque desde el oficialismo señalaron que esperan que se incorporen estos planteos este jueves.

El expediente recibió el apoyo de Cambiemos (UCR, Crear y Agrupación Atlántica-Pro), Frente Renovador, y Santiago Bonifatti (AM); la abstención del Frente para la Victoria y el rechazo de Claudia Rodríguez (AM) y Marcelo Fernández (AM).