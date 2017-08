Crisis en el puerto: “Vimos a Vidal comprometida en seguir con esto hasta las últimas consecuencias”

La gobernadora María Eugenia Vidal visitó Mar del Plata en el inicio de la semana y participó de una reunión en el Consorcio Portuario con los ministros de Agroindustria y Trabajo, Leonardo Sarquis y Marcero Villegas y los referentes sindicales del sector: Pablo Trueba, Carlos Mezzamico, Mario Galano y representantes del Soip.

En paralelo al anticipo que brindaron las autoridades sobre un subsidio para los trabajadores vinculados a la captura, desembarque y procesamiento del pescado, relacionados al Programa de Recuperación Productiva (Repro), Sebastián Agliano, gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, dialogó con 0223 sobre los alcances del Fondo Fiduciario dispuesto por los gobiernos provincial y nacional para intentar darle una solución a la crisis existente en el rubro.

“Desde nuestra entidad estamos solicitando que se concreten los acuerdos firmados en julio de este año, a través del área de mandatos y negocios del Banco Provincia, de distintos tipos de convenios por 200 millones de pesos para el sector pesquero. Es un fondo rotativo que se irá regenerando una vez que sea utilizado”, especificó el dirigente en primera instancia.

En esa línea, Agliano precisó: “Son préstamos a baja tasa de interés, mediante los cuales, en primer lugar, se buscará asistir a la flota rada/ría, que es la de las lanchas amarillas. Para la otra parte de los fondos, hay que armar aún toda una ingeniería, porque hay que saber cómo hacerles llegar dinero a las embarcaciones, teniendo en cuenta que gran parte de ellas no son sujetos de crédito”, aclaró el referente de la asociación.

Al buscar soluciones para poder aplicar con efectividad el dinero provisto por el fondo, Agliano planteó una primera alternativa: “Lo que queremos es que el mismo fondo trabaje como una garantía para los bancos. Vamos a tratar de que las autoridades provinciales y nacionales puedan ser parte del fideicomiso que vaya a encargarse de otorgar los préstamos y de controlar que se cumpla con lo pautado”, adelantó.

El gerente de la agrupación que representa a 65 buques que tienen una eslora de entre 15 y 27 metros y dirigen su pesca a distintas especies, dependiendo la época del año, entendió que para hallar soluciones a la problemática portuaria en Mar del Plata “hay que barajar y dar de nuevo”. “Va a llevar un tiempo porque los tiempos políticos son tiempos distintos a la realidad económica. Ahora tenemos un acercamiento con la gobernadora que es bueno y estamos manifestándole que los gastos que tenemos van más allá del gasoil”, afirmó.

“La pesca tiene bastantes sectores que atender. La industria pesquera no solo son las embarcaciones. Si vos en el Fondo Fiduciario ponés sector pesquero, dividir 200 millones de pesos, por ejemplo, entre toda la flota existente (barcos pequeños, fresqueros, congeladores), es como repartir 5 centavos a cada uno”, ironizó Agliano para ejemplificar su entendimiento sobre el largo camino que aún habrá por recorrer.

“A Vidal la ví comprometida en seguir con esto hasta las últimas consecuencias. Pero paralelamente a la actividad le debemos dar la seriedad que merecen los recursos marítimos. Tenemos que ajustar las bases en la investigación, que no existe, saber exactamente cuáles son las especies subexplotadas. No por capricho nosotros pedimos cupo por ejemplo para la anchoa y la caballa, pero necesitamos saber dónde está. Y para eso es necesario que se investigue. Hace cuatro años que no hay ningún tipo de análisis sobre los recursos”, graficó Agliano.

Sobre el final, el funcionario de la asociación expresó su deseo: “Que los Repro vayan directo a la gente pero que también por otro lado haya un control estricto sobre las empresas. La dinámica está ahora en tratar de sobrevivir y planificar un trabajo serio. Ojalá que el recurso pesquero aparezca y que los patrones sepan dónde encontrarlo”, concluyó.