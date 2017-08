“Es disparatado continuar con la detención de Maciel en una unidad penal”

Las últimas novedades en torno al caso de la joven Lucía Pérez, fallecida en noviembre del año pasado en el barrio sureño de La Serena, volvieron a reavivar el reclamo de sus familiares, disconformes con el beneficio de arresto domiciliario concedido días atrás sobre Alejando Maciel, uno de los tres imputados.

Horas después de la manifestación que realizaron los allegados de la menor, la defensora oficial de Maciel, Laura Solari, salió a defender la determinación del juez de Garantías Gabriel Bombini. En diálogo con radio Brisas, en primera instancia, la abogada recordó que en diciembre había “solicitado un arresto domiciliario, teniendo en cuenta varias situaciones, entre ellas su delicado estado de salud, que es un paciente cardíaco y que tiene problemas de hipertensión. A su vez en su momento habíamos manifestado cual era su situación de detención, por todo lo que tiene que ver con el estado de las cárceles, algo que no ayudaba a su recuperación, y a la vez argumentamos que él estaba realizando desde hace largo tiempo con su doctor de cabecera un tratamiento psiquiátrico bastante riguroso”.

Al rememorar que tras las audiencias entre las partes celebradas en enero pasado “vimos que se complicaba el pedido de morigeración luego de expedirnos tres veces”, Solari resaltó que tal solicitud “no significa que la persona se va en libertad, si no que continúa en estado de detención, pero en vez de en un penal, es en un domicilio o en una institución, en este caso, como lo es Proyecto Vida Digna, por eso ofrecimos que el arresto domiciliario no sea en el domicilio de uno de los hijos de Maciel y sí en un lugar en donde pueda continuar con su rehabilitación y el tratamiento psiquiátrico que venía desarrollando hace tiempo”, reiteró.

“Mientras tanto hace 10 meses que Maciel al día de hoy sigue detenido por una calificación que permite perfectamente la excarcelación, es un delito bastante sencillo, sobre el cual en caso de que llegara a recaer una sentencia condenatoria, cosa que dudo bastante, permitiría una ejecución de condena condicional. Han transcurrido 10 meses de investigación y todavía no se ha llegado a determinar cuál fue la razón por la que falleció la menor, independientemente de entender la posición y la pérdida que ha sufrido la familia, lo cierto es que procesalmente es absolutamente viable el otorgamiento de una morigeración”, sentenció Solari a continuación.

En esa línea, la abogada de los tres imputados en el caso elogió la medida del juez de Garantías y enumeró: “Ha valorado varias cosas para otorgar la morigeración bajo la modalidad de internación, entre ellas, que Maciel brindó una declaración exculpatoria, en la cual refirió que era absolutamente ajeno a los hechos imputados, que también brindó y aportó datos sobre la situación en la que supuestamente había estado prófugo, cosa que no era tal y que también se logró acreditar, ya que había ido a ver a un abogado que le aconsejó presentarse el lunes en Tribunales, cosa que no llegó ha realizar solo porque fue detenido en Santa Clara del Mar el día sábado”, afirmó.

Ya sobre las declaraciones realizadas por la fiscal María Isabel Sánchez en octubre del año pasado, Solari no anduvo con vueltas: “Ha dado una información, como mínimo, apresurada y poco medida en lo que tiene que ver en la actuación de un fiscal. Por eso se realizará una Junta Médica, porque ni siquiera está establecida la causal de muerte de la niña”, arremetió.

Consultada por la tarea de Sánchez en los meses siguientes, la abogada concluyó: “No me sorprende el silencio de la fiscal, porque supongo que en su momento ella tomó consciencia de lo que dijo. Si puedo decir que lo que se ha perjudicado sin dudas es lo que tiene que ver con la opinión pública, por una versión que no encuentra sustento probatorio que exista en la causa. Y por supuesto que ha perjudicado la posición de los tres detenidos. Se encuentran injustamente detenidos a mi criterio y tengo como fundamentar eso. En el caso particular de Maciel, es disparatado continuar con la detención en una unidad penal”.