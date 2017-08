Kevin Johansen en Mar del Plata: “Con la voz no tengo problemas, pero al ser guitarrero lo que me duele son los dedos”

El viernes fue turno para una presentación en Tandil, el sábado, para un concierto en la localidad de Azul y este domingo en la noche será Mar del Plata la ciudad receptora de un nuevo espectáculo de Kevin Johansen + The Nada, la agrupación que el artista nacido en Alaska formó en el año 2000 en la llamada capital del mundo: Nueva York.

Desde allí nació toda una historia que Johansen terminó por desarrollar en plenitud en la Argentina en la última década y media, a través de su conocimiento y los innumerables y valiosos vínculos artísticos con históricos referentes de la música. Sus producciones, tal el caso del actual trabajo Mis Américas, cuentan con la intervención de artistas de la envergadura de Marcos Mundstock, Palito Ortega, Ricardo Mollo, Pity Álvarez, Miss Bolivia, Lito Vitale, el brasilero Arnaldo Antunes, los peruanos Kanaku y El Tigre, y el chileno Macha Asenjo (Chico Trujillo), por citar sólo a los últimos.

“Tandil, Azul, Mar del Plata, son lugares en los que queríamos estar, sitios más tranquilos de la provincia de Buenos Aires en lo que será la previa de los viajes en septiembre a Perú, en octubre a México y e noviembre a Europa”, contó en diálogo con 0223 este artista ecléctico, de mucho bilingüismo y sutileza en las canciones.

“No habíamos hecho una presentación formal de Mis Américas en Mar del Plata y brindaremos un show atravesado por el disco pero con la intención de compartir más cosas de nuestro repertorio. Tenemos muy trabajado el vivo y por eso contaremos con materiales de toda la vida, siempre surge algún pedido del público y estamos preparados para eso, algo que está muy bueno”, reconoció a continuación.

Consultado por su voz luego de tres noches con recitales de más de dos horas de duración, con humor Johansen se sinceró: “Siempre digo que hay una diferencia, no es que sé cantar, sé usar el micrófono” manifestó, sin falsa modestia. “Con la voz no tengo problemas, pero al ser muy guitarrero, lo que me duele son los dedos. Los siento al otro día de una seguidilla de conciertos. Me duele un poco la mano, eso sí me pasa factura”, admitió.

Junto a siete músicos viajando por el mundo prácticamente en forma constante, Johansen también se tomó un instante para responder sobre su lugar de origen, su actual sitio de residencia y su deseo futuro respecto al país en donde gustaría darle un freno, aunque sea parcial, a su frenética carrera. “Volver a Estados Unidos no está en mis planes, menos en estos tiempos de un contexto socio político tan complejo. Tres de mis cuatro hijos nacieron en la Argentina y, pensar en irme es definitivamente otro cantar. Además, con la globalización, este lugar es una base alucinante, me siento cómodo acá, podría viajar para grabar, por una gira y con eso ya está bien”, concluyó.