Massa: "Los intendentes de Unidad Ciudadana llaman para decir que el 22 de octubre se termina"

En el inicio de la campaña electoral de cara al 22 de octubre, el candidato a senador de 1País, Sergio Massa, estuvo en Mar del Plata y dejó algunas definiciones. Según dijo, las Paso significaron el fin de la expresidenta Cristina Kirchner. "Le vendieron una ilusión y una expectativa imaginaria de que venía una cosa arrolladora del 54% y quedó claro que nunca el pasado logra construir futuro", sostuvo. También le apuntó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: si bien reconoció que es la dirigente con mejor imagen en todo el país, cuestionó su gestión al frente de la provincia.

-Ya comenzó la campaña para las elecciones generales. ¿Piensan cambiar algo?

-Tenemos la expectativa de que en esta etapa la esperanza le gane al miedo. Hay mucha gente que fue a votar con miedo al ajuste y mucha gente fue a votar con miedo a la vuelta al pasado y la corrupción. Esperamos que en octubre, que es donde se define el Parlamento, la sociedad vote con esperanza, pensando en el trabajo, en la jubilación, en la educación pública, en cómo le damos potencia a nuestras Pymes y comercios y cómo de alguna manera resolvemos los problemas de inseguridad. En definitiva, cómo nos ocupamos de lo que nos pasa hoy. Y no tanto en ver cómo se destruye al otro. La Argentina vive signada por la destrucción de unos y otros y esa idea nos retrasa como país. Ningún país creció en medio de la pelea. Ningún país creció fracturado. Ningún país creció cuando va y viene de un lado a otro.

-Antes de las Paso usted decía que la polarización no existía y los resultados mostraron que sí. ¿Cómo planean revertir eso?

-Si miramos el resultado podríamos decir que había 12.800.000 personas habilitadas para votar y que fueron a votar 9.600.000. O sea que hay 3.200.000 que mostraron de distinta manera su fastidio con lo que estaba pasando. El primer error fue que no tuvimos la capacidad de convocarlos.

-Incluso, desde el gobierno buscaron restarle importancia a las Paso.

-Claro, un poco con la idea de bajar el nivel de votación de aquellos que son menos politizados, los que no forman parte de la pelea de los bandos.

Hay 3.200.000 que votaron a Unidad Ciudadana, hay 3.200.000 que votaron a Cambiemos. Y hay 3.200.000 que votaron otra cosa, de esos 9.600.000. Con lo cual tenemos mucho para trabajar. Si tenemos la capacidad de contar nuestra propiesta, de instalarnos en el debate y de multiplicar el contacto con la gente y transmitirle el país que queremos construir.

-Ya expresó su rechazo al llamado a la unidad opositora que realizó Cristina Kirchner. ¿Habló con dirigentes de otras fuerzas?

-Estamos muy enfocados en reunirnos con los delegados de las fábricas, los presidentes de los centros de jubilados, los vecinos de los foros de seguridad, porque la inseguridad no aparecer en la tele porque nos entretienen con los huracanes, pero sigue muriendo gente todos los días. Chorrean sangre todos los días nuestras ciudades.

Creemos que nuestra tarea hoy es tratar de contarles a ellos cómo resolver esos problemas y no dedicarnos a cuestiones dirigenciales que no suman nada.

-¿Te llama la atención que Vidal sea la cara exclusiva de la campaña de Cambiemos?

-No, en el caso de Mar del Plata es lógico porque tenían que esconder a Arroyo, pero Arroyo es Vidal y Macri. Los marplatenses lo que tienen que saber es que la mejor forma de mostrar si están conformes o no con un gobierno municipal es con el voto. No alcanza con quejarse en las redes sociales. Lo que le da o le quita poder es el voto. Entonces, es muy importante que los marplatenses voten por Mar del Plata y no mirando alrededor de la televisión la pelea de otros lugares Que voten en función de lo que pasa con la pesca y de que podamos poner en marcha de una vez por todas la pesca y el puerto como polea de transmisión de actividad económica para Mar del Plata, y que la pesca no sea el negocio de cuatro vivos y de barcos de ultramar.

Tenemos el desafío de poner en marcha la industria textil. Para eso el municipio tiene que bajar impuestos. Yo veo al municipio pidiéndole más plata a la provincia, no bajando impuestos. El desafío es al revés: bajar impuestos para reactivar la industria textil, bajarle impuestos para cada empleo nuevo que se toma. El desafío es la seguridad. Y no alcanza con que el intendente diga que es una responsabilidad de la gobernadora, como echándole la culpa a Vidal.

Él puede hacer cosas, yo como intendente tomé la decisión de encarar el tema y bajar 80% el delito. No es una pelota de rugby que pasea de mano en mano como echándose la culpa. Porque en esa pelota imaginaria viajan muerte, violaciones, familias destruidas. Hay que tomar consciencia que hay una responsabilidad que resolver.

-¿Y le llama la atención que Cambiemos haya ganado en Mar del Plata por tanta diferencia?

-Mar del Plata es una ciudad claramente adversa hace mucho años para el kirchnerismo. El miedo a que vuelva Cristina, a que vuelva el cuco hizo que muchos se taparan la nariz. A ellos les decimos que quedó claro que el cuco no viene, se la pueden destapar e ir a votar. Creo que la gente va a ir a votar con libertad, esperanza, sin miedo. Aquellos que tienen temor al rumbo que el gobierno elige en algunos temas económicos saben que tenemos el equipo económico que tiene la capacidad de corregirle el rumbo. Y aquellos que le tienen miedo al pasado saben que nosotros mejor que nadie supimos enfrentarlos y ponerle un freno. Está claro que el pasado queda en el pasado.

-¿Por qué tiene tan claro que Cristina no tiene más chances?

-Porque lo dicen hasta los que están con ella. Ya no es un problema de lo que digo yo. Cualquier intendente que está en Unidad Ciudadana te dice Che, el 23 de octubre sentémonos, porque esto se termina el 22, quedó claro. Me parece que le vendieron una ilusión y una expectativa imaginaria de que venía una cosa arrolladora del 54% y quedó claro que nunca el pasado logra construir futuro.

-Vuelvo al tema Vidal. ¿Ve una gestión distinta a la de Macri?

-¿Vos sentís que las escuelas de Mar del Plata están mejor? ¿Vos sentís que los marplatenses están más seguros? ¿Vos sentís que hay más trabajo en Mar del Plata? ¿Sentís que la Justicia anda mejor? Son cuatro responsabilidades de la provincia. Vos tenés la respuesta.

-¿Y por qué a su criterio es hoy la dirigente con mejor imagen del país?

-Porque creo que la sociedad trata todo el tiempo de construir contrapesos frente a la aparición de fenómenos que le generan miedo. Y me parece que en ese sentido lo de Vidal aparece como un contrapeso de un gobierno al que todos esperamos que le vaya bien porque vivimos en este país. Y cuando ves el camino que elige Macri tratás de compensan con algo en tu cabeza para decir Bueno, a ver si hay alguna puerta por donde puedo confiar en esto.

Pasaba también con la violencia verbal de Cristina y Scioli pretendiendo mostrar que era bueno. Después terminó mostrando que era lo mismo o peor.

-¿Cómo se imagina después del 22 de octubre si queda fuera del Senado?

-Yo estoy convencido del país que queremos construir. No estoy buscando un empleo. Soy abogado, voy a tener seguramente mucho trabajo. Nosotros construimos una fuerza independiente, porque creemos que a la Argentina la fractura la lastima. Esa independencia nos permite a nosotros decirles a unos y a otros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo; ponerles límites, marcarles el rumbo, plantearles correcciones, sin miedo. Nos permite decirles a las mineras que les queremos cobrar porque no les debemos campañas, o hablar contra la corrupción porque no tenemos hoteles, ni aviones, ni barcos, ni cajas de seguridad con dólares, ni sociedades en Panamá ni familia empresaria a la cual le debamos favores. Somos la genuina expresión de la clase media argentina.

-Más allá del espacio, es el referente de la fuerza. ¿Cree que un mal resultado lo obligaría a correrse y dejarle el lugar a otro?

-No, los liderazgos se construyen con ideas, pasión, capacidad de generar afecto. No es un problema de un cargo más o menos. De hecho, en nuestro espacio hay dirigentes más importantes que yo en términos de cargo: un gobernador como Das Neves, un vicegobernador como Carlos Haquim, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Felipe Solá. Yo soy un diputado raso, sin embargo me toca la tarea de liderar, porque tiene que ver con cómo le transmitís a la gente el sueño de país que tenés.

-¿Qué va a pasar con el PJ después de las elecciones?

-El tema es que acá se confunde el peronismo y el PJ. El PJ es un sello partidario. Si lo pusieras en términos de sello, sacó menos del 5% de esa elección. Yo creo que el peronismo es el sueño de la vivienda propia de los trabajadores, de la educación pública de calidad, de los jubilados dignos con 82% móvil y siendo dueños de su plata; es la Pyme, la industria nacional, y para Mar del Plata es la pesca y el Puerto y lo que simboliza como potencia de trabajo; y la industria textil. Y es el sueño de la clase media descansando en Mar del Plata. Esta es una ciudad símbolo de que cuando la potencia de la clase media funciona esta ciudad crece y cuando se deprime esta ciudad pierde su potencia turística. Es una ciudad que como ninguna otra necesita que a la clase media le vaya bien.

-Entonces, ¿qué va a pasar con el peronismo después de las elecciones?

-Nosotros creemos en esos valores, en esas ideas. Creemos que también hay que abrazar a otros sectores, progresistas, radicales. ¿Sabés cuál fue el legado de Perón? El abrazo con Balbín. Y platear que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Cuando vemos la idea de la derrota de uno, de la violencia de otro, está claro que no escucharon el último legado de Perón.

-¿Eso significa que la alianza con Stolbizer sigue después del 22 de octubre?

-Sí, claro. Margarita en Rojas planteó quién era su candidato a presidente. Nosotros no construimos esto pensando en esta elección, lo hicimos pensando en darle a la Argentina una alternativa popular, que no tenga en los grandes empresarios ni en la corrupción signos que lo debiliten a la hora de gobernar para la gente.