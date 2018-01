Otra vez Mar del Plata sin recolección de basura

Nuevamente la basura es foco de conflicto en Mar del Plata: anoche no hubo recolección de residuos en gran parte de la ciudad y esta situación puede extenderse por varios días si no se resuelve la reincorporación de unos 50 trabajadores despedidos, luego que el Municipio no renovara el contrato a la empresa Tecsan.

En diálogo con 0223, César Trujillo, secretario adjunto de la Uocra Mar del Plata, explicó que la basura no se recolectó anoche, luego que los recicladores bloquearon el acceso al predio de disposición final, defendiendo sus puestos de trabajo.

“Anoche como a las 7 de la tarde nos reunimos con el intendente Arroyo y con el secretario de Finanzas Hernán Mourelle y nos dijeron que no se le iba renovar el contrato a la empresa Tecsan. Ahora estamos tratando de destrabar este tema pero la verdad que es muy difícil porque las cosas se hacen sin pensar, en plena temporada. Se podría haber hecho en marzo o en abril”, reclamó el dirigente.

"Nos parece bien que quieran municipalizar el servicio pero queremos que garanticen los puestos de trabajo"

En tal sentido, Trujillo recordó que “hace un año entró el pliego de bases y condiciones al Concejo Deliberante y no lo han tratado, no sé porque motivo. Pero ahora no les quieren renovar y nos dijeron que lo quieren municipalizar. Me parece bien la idea pero no es el momento, en plena temporada. Queremos que se garantice el trabajo de estos 53 muchachos que conocen el trabajo, que por cierto ese laburo no es para cualquiera, porque es un trabajo insalubre”, dijo y agregó: “Esto se podría haber evitado”.

“Si quieren achicar los gastos, que empiecen por casa, pero no rajen gente. Porque no es el momento, esto se podría haber evitado. Arrancando el año, es un momento ingrato”, concluyó Trujillo.