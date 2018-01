"El gobierno actual tiene una política persecutoria con los opositores"

Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi debutaron en Mar del Plata con el “El Cadete”, un show de humor político que presentan de martes a jueves a las 21 en el Teatro Atlas.

“El gobierno nacional fue fundamental para que este éxito sucediera, para que la gente nos siga, porque al avernos echado de todos lados y tener una política persecutoria con los opositores también hace que el teatro sea un refugio para muchos que no encontramos donde canalizar un expresión política que parece prohibida o que deba avergonzarnos. Y justamente lo que recreamos en el espectáculo es eso, nos da orgullo apoyar a quien apoyamos defender las ideas que defendemos y eso no lo vamos a cambiar aunque nos tiren bolsos por la cabeza y nos metan en cana todos los dirigentes y nosotros no somos los únicos, somos muchísimos y eso es lo que se ve en cada espectáculo”, contó.

En una entrevista con 0223, Pedro señaló que están muy contentos con la respuesta del público, porque no esperaban que eso sucediera. “Nos está saliendo bárbaro, las funciones nos están saliendo muy bien y el público nos recibe con la mejor onda así que estamos felices”.

Martín, por su parte, comenta que el espectáculo es un ida y vuelta con el público: “Lo más característico de nuestro espectáculo que estamos en permanente dialogo, no es una propuesta estática sino que todo el tiempo estamos construyendo, ya sea con el público, con propuestas nuevas lo que quiere decir que pueden ver la obra los que ya vinieron. Estamos todo el tiempo tratando de lo que pasa”.

El actor interpreta un personaje en el programa de Roberto Navarro, en donde simula ser periodista de CNN, Randall López. "Randall no habla tanto de lo que dice la gente en sí, sino un fenómeno de construcción de sentido a través de dispositivos mediáticos. Lo que hay es una negación absoluta de la reflexión, del parar a pensar, y no lo escribo en un fenómeno partidario como decir los macrista son eso. Me parece que es un fenómeno que atraviesa a todos y justamente el experimento Randall lo que trata es eso del absurdo absoluto tiene un lugar en la construcción de sentido diaria, partidaria y política", relató.

"La reforma previsional desenmascara al gobierno, porque si necesitas ajustar el déficit necesitas ajustar a los jubilados te paras en un lugar de la historia que no te lo sacas mas, el gobierno que le recorta a los jubilados queda para siempre, lo que no quiere decir que o vuelvan porque Patricia Bulrich le recortó en el 2000 y hoy es ministra de seguridad: son ellos, y son eso, y esta bueno que lo muestren y no careteen mas nosotros ajuntamos a los jubilados, esta perfecto, hay que ver quien los vota", añadió