Fortalecerse, la red que agrupa a empresas con responsabilidad social

Fortalecerse es la primera agrupación empresaria de Mar del Plata dedicada a promover las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) por medio de la difusión y la implementación de programas de acción. Actualmente casi 20 empresas buscan estimular la gestión sustentable, fortaleciendo la cooperación con el sector público y las organizaciones de la sociedad civil.

“Fortalecerse surgió en 2014 a partir de dos semillas plantadas desde la universidad pública”, sostuvo Alejandra Contessi, responsable del área de comunicación institucional del Astillero Contessi y vicepresidente de Fortalecerse. Por un lado, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Martín Costamagna definió y armó el grupo Fortalecerse. En la misma época Juan Pablo Grammático, desde la cátedra de Liderazgo y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería, comenzó a hacer un trabajo con los alumnos para crear el club de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en Mar del Plata. “Juntamos esas dos voluntades, el primero más enfocado a la difusión y comunicación, y el segundo al armado de protocolos y programas de Responsabilidad Social. Nos pareció que no tenía sentido trabajar separadamente, sino que era valioso unificar las fuerzas y hacer una sola institución que pudiera lograr la representatividad de la mayoría de las empresas de Mar del Plata”, comentó Contessi.

Los ejes de trabajo de Fortalecerse son gestión ambiental, fortalecimiento de las cadenas de valor locales, calidad de vida en el trabajo e inclusión laboral.

Para Contessi, la relación entre el sector público y el privado es esencial: “En este momento, los mismos empresarios estamos convocando a otras empresas; la parte académica es un respaldo que nos ayuda y orienta a enfocarnos en los objetivos. Es un ejemplo claro de cooperación, donde desde la Universidad surgió la semilla y los empresarios recogimos el guante y nos pusimos a trabajar”.

Uno de los aspectos en los que la universidad participa activamente es en el diseño de los planes de acción. Grammático comentó que “el proyecto se pensó porque las Pymes no tienen una estructura para solventar una organización propia de Responsabilidad Social como la que pueden tener las grandes empresas". Por eso motivo, entendieron que en el acuerdo entre las empresas, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil que conocen las temáticas territoriales y el Municipio se pueden "diseñar acciones y políticas públicas a mediano y largo plazo”.

Foro Regional de RSE y Desarrollo Sostenible

El próximo 11 de octubre Fortalecerse realizará el tercer Foro Regional de RSE y Desarrollo Sostenible en el Hotel UTHGRA Sasso. En relación a este evento, Grammático expresó su satisfacción ya que “en los dos primeros foros vino gente de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires a mostrar sus experiencias. Y después de un par de años ya podemos mostrar las experiencias marplatenses. Hoy Fortalecerse puede tener un foro con experiencias propias”.

Desde el primer encuentro realizado en 2016 a la actualidad, Fortalecerse creció tanto cualitativa como cuantitativamente. Sin embargo, el objetivo es seguir sumando miembros, ya que, para Contessi, “dentro de unos años no se va a poder concebir una empresa que no contemple la Responsabilidad Social, que no piense también en el aspecto social y ambiental”.