Vidal abrió el Coloquio de Idea: “La vocación de cambio se sostiene”

La gobernadora María Eugenia Vidal participó este miércoles en la inauguración del 54º Coloquio de Idea en el que defendió el “cambio cultural” que comenzó en 2015 cuando Cambiemos ganó la elección nacional y provincial y remarcó que esa vocación se sostiene.

Además, le habló a los empresarios presentes: “Los necesitamos para sostener el empleo e incrementarlo, para sostener a las Pymes”.

“Venimos a representar una vocación de cambio profundo que estaba en la gente y yo siento que sigue estando”, dijo la mandataria provincial, quien recordó que además de 2015 en 2017 la gente volvió a darle el respaldo a Cambiemos.

En ese marco, destacó que la vocación de cambio también se ve en cuestiones como el voto de la Legislatura para eliminar las jubilaciones de privilegio o las declaraciones juradas que presentaron los policías desde los jefes de calle en adelante.

“Esa transformación profunda que está en la gente antes que en la política, se sostiene. Esa vocación de cambio se sostiene y es un cambio cultural, no político”, reafirmó Vidal.

Ante los empresarios más importantes del país, Vidal dijo que no quiere “una Argentina cerrada”, cuyos “únicos amigos sean Irán y Venezuela”. “Quiero la Argentina del G20, del Invap sacando un satélite o de los Juegos Olímpicos en la Ciudad”, añadió.

En relación a la situación actual, que tildó de “difícil”, Vidal dijo que en estos meses escuchó a muchas personas repetir “No, ¿otra vez?” o “Esta ya la viví”.

“Argentina viene de 70 años de crisis recurrentes, entonces por qué no creer que ésta vez va a ser distinta. Si hacemos lo mismo seguramente no va a ser distinta. Qué tenemos que hacer para tener resultados distintos, primero, poner la verdad sobre la mesa y entender que respetar los contratos y acuerdos no es más que sostener el valor de la palabra. No gastar más de lo que uno tiene, y eso en la vida, en la economía, en el Estado, es igual”, explicó.