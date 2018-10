Multitudinaria protesta de organizaciones sociales por la presencia de Macri en el Coloquio de Idea

Organizaciones sociales y políticas de la ciudad se concentran este viernes a la tarde en inmediaciones del hotel Sheraton, en Paso y Alem, en donde se desarrolla la 54 edición del Coloquio de Idea, encuentro de empresarios y políticos que finalizará esta tarde con la participación del presidente Mauricio Macri.

Desde temprano, un millar de personas se movilizaron desde Juan B. Justo y Edison en rechazo a la presencia y, sobre todo, a las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. No obstante, no pudieron acercarse al Sheraton, ya que se encuentra rodeado de vallas y dos cordones de efectivos policiales que impiden el acceso de quienes no estén acreditados al evento.

En tanto, otras organizaciones también se concentraron en Paso y Urquiza para expresar su repudio al desembarco del Fondo Monetario Internacional, los recortes en materia de salud, educación y ciencia y los miles de despidos que hubo durante los últimos tres años en todo el país.

Según la agenda del Coloquio de Idea, el arribo del primer mandatario está previsto para alrededor de las 17.45, momento en el que tomará el micrófono para dirigirse a los más de 900 empresarios que forman parte del evento.

Luego, el presidente se reunirá con la presidente de esta 54º edición del Coloquio y gerente general de Latam Airlines Argentina, Rosario Altgelt; y el presidente de la entidad y gerente general de Ledesma, Javier Goñi.