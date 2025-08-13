Resultados y ganadores del Quini 6: un nuevo millonario en el sorteo del miércoles 13 de agosto

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles 13 de agosto hubo en juego un pozo de más de 3.400 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3295 del Quini 6 de este miércoles 13 de agosto puso en juego más de 3.504 millones de pesos, tras entregar el domingo un pozo récord en el festejo de su 37ª aniversario, con 4.000 millones en el Siempre Sale y más de dos millones de puestas que persiguieron el sueño de acertar los seis números para cambiar su vida.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.233 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores el domingo pasado y el pozo se siguió acumulando para este miércoles. Los números que salieron fueron el 20, el 22, el 31, el 18, el 16 y el 28. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo se seguirá acumulando para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 1.551 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el domingo pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche. Los números que salieron fueron el 33, el 43, el 17, el 2, el 1 y el 23. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo crecerá para el domingo que viene.

Sorteo y ganadores del Quini 6: resultados del miércoles 13 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego esta noche un pozo de 400 millones de pesos en premios, ya que hubo un ganador con los seis aciertos el domingo pasado y se llevó 2.108.679.804 pesos (la boleta se realizó en la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires). Los números que salieron fueron el 39, el 11, el 12, el 40, el 3 y el 29. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo seguirá creciendo.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 209 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 12, el 17, el 9, el 36, el 8 y el 35. En esta modalidad hubo un ganador con los seis aciertos y se lleva 209.397.636 pesos. La boleta se realizó en la localidad de Tartagal, en la provincia de Santa Fe.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.000 millones de pesos.