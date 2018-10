El municipio confirmó que no le renovará el contrato a la mutual de guardavidas

Integrantes de la mutual de guardavidas se siguen manifestando frente al Palacio comunal en reclamo de que le reconozcan mayores costos en la prestación del servicio del verano pasado y definan su continuidad laboral de cara a la próxima temporada.

En declaraciones al programa Vencedores y Vencidos, el secretario de Hacienda del municipio, Hernán Mourelle, adelantó que “no se le renovará el servicio" a la mutual de guardavidas en este verano. "Ellos ya saben hace tiempo que el contrato finalizó, y se les dijo que no se le iban a renovar el servicio", dijo el funcionario de Arroyo.

A su vez, señaló que “la mutual de guardavidas es un proveedor de servicio que no tiene más contrato". “Al municipio, cuando no le conviene un contrato, no se renueva más. Es una cuestión sencilla”, añadió.

“Yo vine para tratar de arreglar los problemas de sustanciación financiera de la ciudad. Ese cambio en un año lo logramos más que satisfactoriamente. Los vecinos están viendo los cambios, van a haber más cambios aún. Las cosas están mucho mejor que cuando comencé a colaborar con el intendente Arroyo”, sentenció Mourelle.