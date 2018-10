Mourelle no para de cosechar críticas, no comments y… que te lo pague Dios

Mourelle sigue cosechando críticas de la oposición y del oficialismo

La concejal de la UCR, Cristina Coria, arremetió nuevamente contra el secretario de Hacienda del municipio, Hernán Mourelle. La edil calificó al funcionario de Arroyo como el “gerente general” de la Comuna.

“Es el funcionario más poderoso de esta gestión. Puede decidir si quiere o no quiere todo lo que tenga que ver en materia de personal, si quiere o no quiere abonar las horas extras, si quiere o no quiere reconocer una paritaria, si quiere o no quiere otorgar una bonificación o lo que fuere, aún habiendo sido ordenado por el propio Intendente”, afirmó Coria.

Mientras tanto, la presidenta del bloque de concejales de AM, Claudia Rodríguez, señaló que “Hernán Mourelle es el intendente virtual”. “Este señor se ha caracterizado especialmente por los exabruptos públicos que en muchos casos ha demostrado el total conocimiento que tiene de Mar del Plata, de sus instituciones, de la gente de la ciudad”, disparó la concejal pultista.

Y recalcó: “El intendente virtual ha desconocido sistemáticamente la representatividad de este Concejo y lo ha destratado”.

“El intendente Arroyo sostiene a Mourelle y sostiene esta situación cada vez más acuciante. Muchas de las decisiones que toma Mourelle perjudican individualmente a las personas pero mucho más ha perjudicado al conjunto de la ciudad”, finalizó Claudia Rodríguez.

Hace un par de semanas un grupo de obreros comenzó a levantar una construcción sobre la arena de Playa Grande, ante la sorpresa de todos. Al poco tiempo, un cartel adelantaba que en ese sector del balneario funcionaría un exclusivo gimnasio con vista al mar.

La construcción generó un fuerte rechazo. Finalmente, el concesionario desmontó la controvertida construcción.

En ese contexto, la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, presentó una nota en la Comisión de Turismo pidió la presencia en el Concejo Deliberante del secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo de Paz, a quien denunció por supuesto conflicto de intereses en relación a esta obra.

Este martes, el funcionario de Carlos Arroyo estuvo presente en la comisión de Obras del Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre otros temas. Al momento que 0223 le consultó sobre la denuncia de la concejal de Elisa Carrió, De Paz no quiso dar su versión pero adelantó: “No quiero decir nada porque le estoy mandando un informe a la comisión de Turismo”

Fue aplaudida por todos los concejales

El Concejo Deliberante declaró “Patrimonio Histórico Municipal” al Paseo de las Farolas ubicado en Plaza Mitre. Este conjunto escultórico de una veintena de farolas que formaron parte de la antigua Rambla Bristol (desde 1913 y hasta 1941) es un símbolo representativo de la Belle Époque marplatense.

Al momento de aprobar la iniciativa ocurrió un hecho inusual. Todos los concejales aplaudieron el trabajo que lleva adelante la directora de Restauración de Monumentos Históricos, Costanza Addiechi.

“A veces uno tiene cierta cuestión de no querer valorar positivamente el trabajo de los que están presentes y es algo que le hace muy bien a la gestión y si le hace bien a la gestión le hace bien a la gente, porque lo que hace Costanza es poner permanentemente en valor nuestra identidad. Así que vaya la felicitación para el trabajo que hace esta funcionaria municipal”, manifestó el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Ariel Ciano.

Otro club que espera respuestas del municipio

A través de una nota presentada en el Concejo Deliberante, el club Talleres de Mar del Plata pidió la condonación de una multa que se le realizó por la falta de presentación de declaración jurada por la tasa de seguridad e higiene.

“Nuestro club está exento por una ordenanza municipal de pagar este tipo de tasa, además seguimos cediendo nuestro gimnasio polideportivo a la escuela de educación secundaria técnica Nº 1 Cte. Luis Piedra Buena, hace más de 15 años, para que realicen sus clases de educación física”, explicaron desde la entidad.

A su vez, se destacó que “el principal objetivo de nuestra institución es la contención, inclusión y sentido de pertenencia de nuestro niños y adolescentes de cada una de nuestras actividades. Al ser un club que solo se solventa con las cuotas de cada actividad, se nos dificulta pagar dicha suma de dinero, teniendo en cuenta además que nuestro club está exento”.

“Necesitamos solucionar este inconveniente a la brevedad, ya que tenemos trabado una extensión de la habilitación que nos permitirá realizar otros tipos de evento para poder recaudar fondos”, finalizó Alejandra Bonci, presidenta del club Talleres.

Dios te lo pague…

En la pasada sesión del HCD, se aprobó la designación de Carlos Lopez Silva como presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder).

En el marco del debate, el concejal del Pro, Guillermo Volponi aprovechó para pegarle a la gestión del exintendente Gustavo Pulti por los inconclusos polideportivos barriales.

“La política deportiva de esta administración apunta a que sea una administración sana, razonable, que no se gaste más de lo que se tiene, como sucedió en la gestión anterior. Se hicieron cinco polideportivos, ¿cuántos se terminaron de pagar? Uno. De los tres que están abiertos, dos, que la gestión anterior no los pagó, pregunta, ¿por qué no se pagaron? Esto lo responde un chico de 3º año de escuela primaria. No se pagaron porque no les alcanzó, porque no tenían el dinero, porque no estaba presupuestado, porque no estaba pautado”, dijo Volponi.

A su vez, el edil macrista subrayó que “esta administración no tiene ese dinero, por supuesto que hay que gestionarlo, por supuesto que Dios quiera y que esta gestión pueda irse con eso reiniciado, pero la verdad, le guste al que le guste, esos polideportivos se hicieron sin presupuestar, sin el dinero, se fueron y les dijeron ‘Dios te lo pague’”.

"Arroyo recorre y se felicita por obras que votó en contra"

El exconcejal de Acción Marplatense, Alejandro Ferro, señaló que “el intendente Carlos Arroyo nos vuelve a sorprender queriéndose anotar como propias obras que fueron licitadas por el equipo del gobierno anterior y financiadas por empresarios de la ciudad, esto es, la remodelación de las unidades turísticas de La Perla, el Museo Scaglia y la generación de más espacios públicos. Peor aún, estas obras las votó en contra cuando era concejal".

Asimismo añadió: "Si bien Arroyo y sus funcionarios nos tienen acostumbrados a las frases disparatadas, a los conflictos con sus aliados y a la disputa permanente con distintos sectores de la ciudad, hay cosas que superan el absurdo".

“Sería bueno que el gobierno municipal deje de atribuirse obras que no hace ni financia y ocupe el tiempo en trabajar y mejorar nuestra ciudad", finalizó Ferro.

Fin de la emergencia en el predio de basura

El concejal de Sumar, Santiago Bonifatti, consideró que ha “terminado” la emergencia ambiental en el Partido de General Pueyrredon.

“Venció el 27 de agosto cuando se cumplieron los 180 días corridos sin que ningún, miembro del Ejecutivo pida su prórroga y se vote en el Concejo Deliberante, con lo cual no estamos en emergencia”, remarcó.

“Esa emergencia terminó, veremos si terminó en los hechos, por lo menos terminó en lo formal. Si no la renovaron porque creen que no hay más emergencia y si no lo renovaron porque no se dieron cuenta que se les venció, es una desprolijidad”, lanzó Bonifatti.