En el sexto día de acampe, organizaciones sociales analizan cortar Luro por tiempo indeterminado

Organizaciones sociales cumplen este lunes seis días de acampe frente al palacio municipal en reclamo de puestos de trabajo y comida, entre otros puntos, y analizan cortar avenida Luro por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas del municipio. Así lo confirmó a 0223 Pablo Barragán, referente del Polo Obrero, quien dijo: "Estamos acá noche y día con nuestras familias y ni siquiera han tenido la delicadeza para aunque sea decirnos que no nos van a dar nada. Es una vergüenza".

"Ni el gobierno de Arroyo ni el Concejo Deliberante nadie dijo nada que acá abajo hay cientos de familias de Mar del Plata y Batán que están reclamando por obra pública, trabajo genuino, por el pase a planta permanente de los trabajadores, el bono de fin de año y la canasta navideña", lamentó.

#AHORA Organizaciones sociales cumplen su sexto día de acampe frente al municipio. Analizan profundizar las medidas de fuerza.

Frente a ese panorama, Barragán anticipó que definirán esta mañana si trasladan el acampe a la avenida Luro, por tiempo indeterminado. "Hicimos cortes parciales para no molestar a la gente de Mar del Plata, para molestar al transporte, a la gente que va a laburar y que vive el mismo quilombo que tenemos todos; pero lamentablemente no nos queda otra. Si no nos trasladamos a la avenida Luro y creamos una mayor contundencia, esta gente nos tiene 20 ó 30 días acá", aseguró.