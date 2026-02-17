Se metieron por el ventiluz de la cocina para usurpar una casa

Un llamado telefónico que denunció un intento de usurpación permitió aprehender a dos mujeres y un hombre que se habían instalado en el interior de una casa en Santa Clara del Mar.

Fueron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar los que llegaron a una vivienda en inmediaciones de la avenida Mentón y redujeron a las dos mujeres de 52 y 54 años y un hombre de 24 que habían ingresado tras forzar el ventiluz de la cocina y la puerta de entrada.

Los tres fueron trasladados a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de usurpación.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez ordenó la notificación de la misma y el traslado a la Unidad Penal N°50 y N°44 de Batán, respectivamente.