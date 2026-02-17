Los vieron cuando entraron a robar y cubrieron la huida a tiros

Dos hombres que el lunes a la tarde entraron a robar a una casa en la ciudad de Balcarce y que al ser descubiertos amenazaron a los vecinos y efectuaron un disparo al aire fueron aprehendidos por personal policial.

El hecho ocurrió minutos antes de las cinco de la tarde y quedó al descubierto tras el llamado que recibió personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) sobre la presencia de dos intrusos en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles 28 y 9.

Al arribar al lugar, personal de la Estación de Policía Comunal constató que momentos antes dos sujetos habían escalado la reja frontal de la vivienda y accedido al techo. Según el testimonio de la denunciante y la víctima, uno de los individuos portaba un arma de fuego y profirió amenazas de muerte.

"Al momento de ser descubiertos efectuaron un disparo al aire y se dieron a la fuga por los fondos de las viviendas linderas", informaron autoridades policiales.

Tras un operativo cerrojo en conjunto con personal de la DDI Balcarce se interceptó a los autores a cuatro cuadras del lugar y se formó una causa por violación de domicilio y amenazas.

Desde la fiscalia de Flagrancia ordenaron la notificación de la misma y el alojamiento de ambos imputados en el complejo penitenciario de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.