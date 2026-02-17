¿Vamos a la playa? Martes caluroso para despedir el carnaval

Quienes aguardaron al último día del fin de semana largo para disfrutar de la playa están de parabienes. Es que, para este martes de carnaval, está previsto que el calor se apodere de Mar del Plata.

Según informaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes se espera que el sol se abra paso entre las nubes a media mañana dando inicio a una jornada que estará signada por el calor y la humedad.

La temperatura máxima prevista para este último día del fin de semana largo alcanzará los 25°C, aunque se estima que la sensación térmica puede llegar a los 28 °C.

La humedad, en tanto será protagonista durante todo el día y, el viento oscilará entre los 13-22 kilómetros por hora, en dirección norte por la mañana y rotará al noreste por la tarde.