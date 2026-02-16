La guerra de los repartidores contra la inseguridad: "Si la policía no hace su laburo, iremos a buscar las motos"

En las redes sociales son cada vez más los videos que circulan sobre grupos de repartidores que se unen para recuperar motos robadas en Mar del Plata. Si bien no es avalado por cuestiones legales, distintos sectores aseguran que a los deliverys "no les queda otra".

En ese sentido, Alan Veltri, secretario General del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm), aseguró en diálogo con Extra 102.1 que "si la policía no hace su laburo, lamentablemente los compañeros irán a buscar sus motos porque para eso se paga un servicio que es el rastreador".

Grupos de repartidores se reúnen para ir a buscar motos robadas.

No obstante, destacó que "hay detrás de esto una empresa que tiene que avisar a la policía, los efectivos deben hacer su trabajo, pero a veces la ansiedad, la impotencia y las cabezas de los compañeros son más rápidas que todo eso".

Hay una verdad: los motociclistas no son efectivos policiales y nadie debe tomar la ley en sus propias manos. "Obviamente el riesgo que se corre es mucho mayor, nosotros sabemos repartir comida, no meternos en un asentamiento para sacar una moto, pero si hay que hacerlo, seguiremos adelante porque es la impotencia de perder tu herramienta de trabajo".

Los grupos de repartidores valoran "lo que cuesta tener una moto hoy": "La más chiquita vale 2 millones y medio de pesos, entonces no podés decir voy mañana y me compro otra, es imposible. Uno hace mucho sacrificio para tener su herramienta de laburo y hay que cuidarla, por eso los chicos pagan para tener su rastreador y saber dónde están", subrayó Veltri.

A pesar de todo, dicen que "conocen los riesgos que conlleva trabajar de esto": "Mar del Plata en general está insegura y eso es triste. Ojalá se tomen las medidas correctas y haya estrategias para cuidarnos entre todos", sentenció.

Disparos por una moto

En los primeros días de enero, una mujer de 29 años fue víctima de un brutal robo cuando trabajaba como delivery. Durante el asalto recibió un disparo que ingresó por uno de sus brazos, salió y volvió a entrar al cuerpo, provocándole una parálisis de la pelvis hacia abajo y la pérdida de sensibilidad de ambas piernas.

Por el hecho, personal de la DDI llevó adelante dos allanamientos en calle Wilde al 1500 y en Batán donde detuvieron al presunto agresor y su cómplice. Repartidores realizaron una movilización desde La Rioja y Belgrano para visibilizar la situación y exigir más seguridad para los trabajadores, sobre todo en las zonas más alejadas de la ciudad.