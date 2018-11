Crimen de Lucía Pérez: se conoce la sentencia del caso que conmocionó al país

El sábado 8 de octubre de 2016, cerca de las 14.30, dos personas en un auto dejaron en la Unidad Sanitaria de Playa Serena a una adolescente de 16 años muerta. Los médicos le realizaron tareas de reanimación durante 40 minutos hasta que declararon su fallecimiento y dieron aviso a las autoridades. En la camilla de la salita del sur de la Mar del Plata yacía el cuerpo sin vida de Lucía Pérez y comenzaba un caso que conmovió y movilizó a millones de mujeres en todo el país –incluso en otros países-. Ese caso, símbolo del #NiUnaMenos y de la lucha justa de las mujeres por erradicar la violencia de género, tendrá este lunes, 779 días después, un cierre, cuando los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 den a conocer la sentencia contra los tres imputados: Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel.

A diferencia de otros casos en los que no existen dudas sobre la materialidad del crimen, el caso de Lucía Pérez llegó a esta instancia sin una pauta clara de qué fue lo que ocurrió aquella mañana en la casa de Racedo al 4800. Por eso, el abogado de la familia de la adolescente, reclamó que los principales acusados (Farías y Offidani) pasen el resto de su vida en la cárcel, mientras que al abogada de esos mismos dos sujetos, que llevan dos años tras las rejas con prisión preventiva, reclamó que sean absueltos.

Farías y Offidani solían frecuentar la Escuela Media 3, a la que asistía Lucía, para ofrecerles drogas a los jóvenes. Así la conocieron a Lucía y la convencieron de que ese fatídico sábado, la adolescente fuera a la casa de Farías.

La primera fiscal que tuvo la causa, María Isabel Sánchez, habló por primera vez del caso el miércoles 12 de noviembre. Sus dichos fueron terminantes: habló de un crimen inhumano, de vejaciones aberrantes y de una muerte por empalamiento. Lógicamente, sus palabras despertaron la indignación de la sociedad que rápidamente comenzó a manifestarse, en apoyo a los padres de Lucía, para exigir justicia.

La investigación

Con Farías y Offidani detenidos desde el inicio de la investigación, el 16 de octubre de 2016 cayó Alejandro Maciel, amigo y acompañante terapéutico de Offidani, quien también estuvo presente el día de la muerte de la joven, en la casa de Racedo al 4800.

Cuatro días después de la detención del tercer implicado, la fiscal Sánchez se tomó 15 días de vacaciones, por un viaje que tenía previsto.

Los primeros meses de la investigación transcurrieron con una intensa tarea de recolección de pruebas y sin avances concretos en materia científica. Sin embargo, la contundencia de las primeras declaraciones de la fiscal Sánchez y la conmoción generalizada por lo que en ese entonces se consideraba un femicidio sin ningún lugar a dudas, no arrojaban ningún tipo de incógnita sobre lo que había ocurrido.

En mayo de 2017, Farías, el principal apuntado por el crimen, pidió declarar ante la fiscal Sánchez. Mientras se esperaban los resultados de la Junta Médica que analizó la autopsia de Lucía, el joven de 23 años dijo que las relaciones sexuales habían sido “absolutamente consentidas”, una afirmación que sostiene hasta hoy.

Los resultados periciales llegaron a mediados de 2017. Sin embargo, el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora señaló que Lucía murió por asfixia por sofocación y sostuvo que tenía lesiones compatibles con una violación, mientras que una perito de parte afirmó que las causas de la muerte no se podían establecer. La solución para cerrar esa grieta fue una nueva junta médica a cargo de peritos de la Suprema Corte.

Ese informe fue un mazazo para la estrategia de la fiscal, pues no pudo confirmar lesiones compatibles con una violación y si bien determinó que la muerte fue por asfixia dejó presumir que esa asfixia se produjo por un abuso de cocaína.

Sin una acusación tan contundente como la que realizó en sus primeras declaraciones, la fiscal Sánchez solicitó en septiembre de 2017 la elevación a juicio por los delitos de abuso sexual agravado y femicidio, mientras que la abogada Laura Solari reclamó la absolución de los tres imputados.

El juez de Garantías Gabriel Bombini aceptó el pedido de elevación a juicio para “ventilar todas las hipótesis posibles”. Así, el caso de la adolescente que había conmovido a toda la Argentina y que había recorrido el mundo, se resolvería en un juicio oral y público.

El juicio

Ya sin la fiscal Sánchez -le otorgaron una licencia psquiátrica y no volvió a su cargo en la Fiscalía 8-, el 30 de octubre de este año comenzó el juicio por el crimen de Lucía Pérez.

Los testimonios de los especialistas que se escucharon a lo largo del debate a cargo del Tribunal 1 fueron más en sintonía con los planteos de la defensa que del fiscal Daniel Vicente y el abogado de la familia Gustavo Marceillac. Un técnico eviscerador dijo que no podía confirmar que el cuerpo de Lucía Pérez haya sido lavado antes de que lo llevaran a la unidad sanitaria de Playa Serena y los peritos sostuvieron que la adolescente murió por intoxicación por consumo de cocaína.

Una de las pocas certezas es que Frías y Offidani se dedicaban a la venta de estupefacientes en cercanías de las escuelas, por lo que el fiscal Vicente solicitó que se amplíe la acusación en su contra. A la hora de dar su alegato, el representante del Ministerio Público pidió una pena de prisión perpetua para Farías y 18 años de cárcel para Offidani. Mientras que resolvió retirar la acusación contra Alejandro Maciel ante la falta de pruebas de que haya colaborado de algún modo en el crimen.

Ese requerimiento no dejó para nada conformes a los papás de Lucía, quienes admitieron que esperaban “otra cosa”. El particular damnificado, Marceillac, solicitó perpetua para Farías y Offidani y una pena de 4 años y medio de prisión.

“¡Yo no la maté, no la violé, no la empalé!”, gritó Matías Farías, cuando Marceillac terminó su alegato.

La defensora oficial, Laura Solari, pidió la absolución de los tres imputados. Los motivos de ese pedido fueron que, a su entender, no se comprobó el abuso sexual, ni la violencia de género. Mucho menos, que Lucía haya sido asesinada. Además, sostuvo que los operativos en los que hallaron droga en poder de los imputados fueron ilegítimos, por lo tanto ni siquiera puede condenárselos por ese delito.

Este lunes a las 14.30 los jueces Gómez Urso, Viñas y Carnevale leerán el veredicto. El caso que movilizó a miles de mujeres en todo el país tendrá un primer cierre judicial, aunque seguramente no será la última intervención de la justicia. La herida que provocó la muerte de una chica de 16 años, en un contexto de violencia y droga, no cerrará jamás. Pase lo que pase, Marta y Guillermo no volverán a tener a Lucía.