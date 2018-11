D'Onofrio desafió a Angelici: "Dejá de presentar carillas y vení a jugar"

Si alguien imaginaba que desde los clubes le iban a poner paños fríos e iban a evitar declaraciones rimbonbantes que sigan fogoneando una rivalidad que hace mal, le erró. Porque luego de que Daniel Angelici saliera de la Conmebol asegurando que ellos "no aceptamos jugar ningún partido, esperamos un fallo positivo del Tribunal de Disciplina", Rodolfo D'Onofrio salió al cruce en su llegada a Mar del Plata para ver el partido de River ante Gimnasia por Copa Argentina y nuevamente habló de "traición" y lo desafió al presidente de Boca.

"Si el presidente de Boca me está escuchando, `vení a jugar, dejá de presentar carillas y cumplí con tu palabra. No te dejes llevar por lo que dicen los otros. Juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo´", aseveró ante la sorpresiva mirada de los periodistas. "Me diste tu palabra a mí y al presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez). No le hagas caso a los que te están diciendo que tenés que hacer esto. Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer´", le habló directamente a la cámara.

Lejos de bajar un poco los decibeles, D'Onofrio siguió. "`Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores´", insistió el titular del club de Núñez en referencia a Angelici, tras lo cual reveló: "Vengan a la cancha y juéguenlo. Lo pueden ganar, eh, créanme que lo pueden ganar, no somos tan buenos. Hay que jugar y terminar con ésta estupidez".

Y agregó: "Nunca pensé que en esa noche del sábado estaban escribiendo para pedir los puntos del partido. Faltó a su palabra". "Reflexioná, terminála, vení a jugar, nadie va a matar a los jugadores de Boca ni a los de River, unos van a ganar y otros van a perder. Esto es un juego", expresó D´Onofrio, contrariamente a la decisión que tomó en 2015, cuando presentó las pruebas en la Conmebol ante la cobarde agresión de hinchas de Boca con gas pimienta el túnel visitante en el entretiempo.

Además, a diferencia de lo que se preveía, contó que recibió el apoyo de Mauricio Macri y que el presidente de la Nación pretende que el partido se juegue en el Monumental. "Hablé con alguien allegado al Presidente que me hizo sabe que él hubiera querido que el partido se jugara el domingo porque sabe que vio todo el mundo que fue un error de la gente de seguridad. Señor Presidente convoque a quien quiera, a mi, a los técnicos, a todo, pero este partido se tiene que jugar en Argentina", señaló euforico y sin la calma que lo caracteriza.