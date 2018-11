Gimnasia le dio un golpe a River y sueña con el título

La final de la Copa Libertadores la juegan Boca y River, pero hay un equipo que se puede jactar de haberse "cargado" a los dos finalistas del torneo más importante del continente en la Copa Argentina. El "lobo", verdugo del "xenize" en octavos de final, consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia, dejó en el camino a River por penales y jugará la final contra Rosario Central buscando la tan ansiada estrella. Tras empatar 2 a 2, los platenses festejaron 5 a 4 desde los 12 pasos. Los de Gallardo están obligados a ganar la final continental para jugar la edición 2019.

Para los que estaban expectantes de fútbol luego de todo lo que pasó el fin de semana, más allá de que se jugó la Superliga y las categorías de ascenso, vieron un buen espectáculo en el Minella. Porque River y Gimnasia salieron a jugar y a buscar, con sus armas. Con los de Gallardo apostando a Martínez, las trepadas de los laterales y las diagonales de Fernández que eran un dolor de cabeza para los defensores. El "Lobo" resguardado y buscando sorprender con la pelota a espaldas de Montiel y las corridas de Tijanovich.

Así, sin demasiada profundidad de ninguno de los dos lados, llegaron los tantos. "Nacho" cortó hacia dentro y le ganó la posición a Melluso que ¿lo tocó? en la medialuna, el "Pity" Martínez buscó el palo del arquero, le salió al medio pero Arias falló en el cálculo del manotazo, no la pudo sacar y River sacaba la ventaja tranquilizadora. O no tanto, porque le duró apenas tres minutos. El exAgropecuario llegó al fondo por izquierda, buscó adentro para Comba que le ganó a Maidana, punteó sin demasiada fuerza, Armani tuvo una floja respuesta y casi sobre la línea la empujó Faravelli para dejar todo como al principio.

Con los goles, se abrió el partido y hubo situaciones de ambos lados. En un calco de la del empate, Faravelli fue el que anticipó al cruce lento de Maidana, buscó tocar por arriba pero la pelota cruzó todo el arco. Esa jugada, terminó en un tiro libre en el costado del área, Ayala probó por abajo, Silva punteó, se desvió y se perdió al lado del palo. La respuesta de River fue con otra entrada de derecha a izquierda, pase de Fernández para Palacios que cortó, conroló, tuvo demasiado tiempo para definir de cara a Arias, buscó el primer palo y la tiró afuera. Enseguida, el marplatense Bonifacio llegó tarde a un cruce con Martínez y Tello lo mandó a las duchas (había sido amonestado por otra patada al "Pity) y el "lobo" tenía que afrontar todo el complemento con un hombre menos.

Y le costó caro demasiado rápido. Porque River recuperó la pelota en su campo a los 2', el pase de Pérez para la corrida de Pratto entre los centrales fue perfecto, el "Oso" aguantó con el cuerpo a Guiffrey, se acomodó para la derecha ante la salida de Arias, abrió un poco más y tocó por debajo del cuerpo del arquero para devolverle la ventaja a River que ahora tenía el partido a su merced. Pero Gimnasia no se quedó y lo puso en apuros apenas sacó del medio. Ayala lanzó desde la deecha, Comba ganó demasiado libre y Armani, dubitativo, sacó al córner. Ahí llegó la jugada de la polémica, porque cuando venía el centro Tello la paró, marcó codazo de Pinola y lo mandó a las duchas. Pero cuando Silva agarraba la pelota para ejecutar el penal, el árbitro indicó que fue antes de la ejecución y retrotrajo al tiro de esquina ante la bronca del "lobo".

Con uno menos por lado, había más espacios que aprovechaba mejor River, con Martínez bien tirado a la izquierda donde no estaba Bonifacio y Ayala no lo siente. El "Pity" le sirvió el gol a Fernández que volvió a ganarle la franja de adentro a Melusso pero llegó forzado y la tiró por arriba. River dejó pasar la gran chance con otro envío desde la izquierda y la definición fallida de Palacios en el borde del área chica. Y Gimnasia no lo perdonó, otro córner desde la derecha, el anticipo de Silva de pique al piso y otra vez todo igualado.

Al igual que en la primera parte, los goles activaron, Pratto exigió una notable respuesta ante un cabezazo de Pratto y el juego quedó marcado. River yendo y Gimnasia aguantando lo más lejos de su arco posible. Y lo logró, incluso con salidas rápidas de contra que no llegó a cristalizar por el cansancio. La más clara de los de Gallardo, en tiempo cumplido, Pratto pivoteó bien para Borré que le ganó en la carrera a Giuffrey pero su remate se fue desviado.

En los penales, Pratto quiso picar el primero lo erró. Armani empató la serie en el cuarto remate y en el uno y uno, Giuffrey no perdonó, Maidana la tiró por arriba del travesaño y arrancó la fiesta del "lobo" en Mar del Plata.