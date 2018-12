El Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada cumple 30 años: "Si no cambia la justicia patriarcal, no vamos a poder avanzar"

Este martes 11 de diciembre, el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (Camm) cumple 30 años, y en el marco de esa celebración una de sus integrantes, la abogada María Elena Gil habló sobre cómo se fue transformando la sociedad desde ese 1988 en el que en Mar del Plata "no había comisaría de la mujer, una exclusión del hogar demoraba más de seis meses, no existía la restricción de acercamiento, no había ley de violencia, no se hablaba de patriarcado y menos aún de femicidio" hasta la fecha.

Durante este tiempo, para Gil, se pudo lograr numerosas conquistas, pero "si no cambia la justicia patriarcal, no vamos a poder seguir avanzando".

"Al comienzo teníamos una sociedad que se resistía, que hablaba de crimen pasional en lugar de femicidio, hoy por suerte se ha podido avanzar", sentenció la referente del Camm y sostuvo que ese empoderamiento de las mujeres se ve en cada marcha multitudinaria donde las mujeres llenan las calles.

Sin embargo, Gil señaló que todavía "falta mucho". "Sobre todo mientras siga una justicia patrircal y misógina", dijo y recordó el fallo del Tribunal 1 que le dio 8 años de prisión a Farias y Offidani, y absolvió a Maciel por el femicidio de Lucía Pérez.

El Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada está conformado por unas 20 profesionales que brindan apoyo a mujeres en situación de violencia. "No es ayuda, sino apoyo porque buscamos hermanarnos entre todas las mujeres", señaló Gil.

Es por ello que desde la entidad se busca "interpretar el sentimiento de soledad y desamparo que las caracteriza, y expresarles que ya no estarían solas, que esta institución las acompañaría con la escucha empática, con el asesoramiento y que también se acompañarían entre ellas, conformando una gran red indestructible, para sobreponerse a la violencia y construir nuevos vínculos".

En ese sentido, sus integrantes explican que su lema es: "No estás sola, podemos ayudarte". "El empoderamiento los pone nerviosos a los hombres violentos", concluyó la integrante del Centro.