La grieta arroyista, Q'Pasó o Paso y buen gesto

La grieta arroyista

Como cualquier gestión, la de Carlos Arroyo tiene sus grupos y sus diferencias. Sin embargo, en las últimas semanas en el gobierno municipal cada vez son más profundas. “La grieta llegó al gobierno de Arroyo”, bromeó un hombre que recorre a diarios los pasillos de la Municipalidad.

Desde hace semanas, más precisamente desde el día de la interpelación de Hernán Mourelle y Luis Distéfano, circula fuerte la versión del alejamiento de Alejandro Vicente de la gestión de Arroyo. No es la primera vez y, por lo pronto, el funcionario no salió a referirse al tema para no alimentar estas versiones.

Lo cierto es que las versiones de su disconformidad con algunas medidas de la gestión son cada vez mayores. “Él no estaba para nada de acuerdo con el tema de la presentación judicial por la bonificación docente. Gil de Muro tampoco”, contaron fuentes consultadas. ¿Entonces quién trabajó en el tema?

El encargado de elaborar la estrategia judicial y de convencer a Arroyo de avanzar con la presentación en la Suprema Corte de Justicia fue el abogado Andrés Barbieri, que cada vez gana más influencia en el gabinete arroyista.

Otros, en cambio, apuestan por una versión más dialoguista del jefe comunal. “La mayoría estamos tratando de no confrontar tanto y llegar a acuerdos”, confió una fuente de este sector.

Así, a veces, sorprenden los vaivenes que muestra el jefe comunal que un día afirma que no se dejará extorsionar por los municipales y al otro asegura que “quiere a los empleados municipales, incluso al sindicato”.

Vuelta al ruedo

Acción Marplatense abandonó la tradicional cena del club River y se mudó al asado Q’pasó, en Champagnat y Santa Cruz. Ese fue el lugar elegido para despedir el año y mostró un encendido discurso del referente del partido Gustavo Pulti, que anticipó que armarán una gran coalición para competir el año próximo.

#ahora cena de fin de año con compañerxs y amigxs @A_Marplatense. Vamos para adelante con todo el entusiasmo para #ActivarMarDelPlata en #2019 @GustavoPulti pic.twitter.com/Ih7VZ71XVz — JuventudAM (@JuventudAM) December 14, 2018

El exintendente está convencido de que tiene chances de volver a ocupar el cargo y comenzó a moverse intensamente para ello. Pero sabe que la boleta corta de Acción Marplatense puede complicar sus expectativas por lo que está a la búsqueda de un espacio nacional que lo contenga. Y repite a quién se lo cruce que está dispuesto a dar batalla en una Paso por ese lugar.

Para sostener ese entusiasmo, dicen, lleva bajo el brazo un reciente estudio de opinión de Gustavo Córdoba que lo muestra como el candidato en Mar del Plata con mayor intención de voto. ¿Será?

Palazo

El diputado Guillermo Castello forma parte de Cambiemos pero está lejos (lejísimos) del intendente Carlos Arroyo. Y cada vez que puede lo deja en evidencia. En las últimas horas publicó una foto de una esquina de Mar del Plata repleta de basura y le exigió al intendente que tome cartas en el asunto para que la ciudad ofrezca una versión más bella de cara a la temporada que ya comienza.

En medio de la retención de tareas por tiempo indeterminado los servicios en las calles de Mar del Plata se ven resentidos y si en general es difícil tener una ciudad limpia en este contexto es peor aún. “Está haciendo leña del árbol caído”, dijo un arroyista.

Aún no comenzó el verano y así de sucia luce una de las principales plazas de Mar del Plata. No podemos recibir a los turistas en estas condiciones de higiene. El intendente Arroyo debe ocuparse con urgencia de presentar una ciudad limpia para la temporada. pic.twitter.com/mgxGkqcpw7 — Guillermo Castello (@guillercastello) December 18, 2018

Fuerte respaldo

El diputado nacional Guillermo Montenegro está colaborando con la familia de Facundo Loo, el joven marplatense de 14 años que padece una enfermedad genética muy delicada y debe viajar a los Estados Unidos para un tratamiento.

Acompañemos a Facu!! Mil gracias a todos los que puedan colaborar❤️ https://t.co/ZtbjkxPb60 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) December 14, 2018

Para eso se está organizando una cena solidaria para juntar fondos. El legislador quiso aprovechar los contactos que le quedaron de su época de funcionario porteño y le escribió a Marcelo Tinelli para pedirle difusión del evento y el conductor televisivo más famoso de la Argentina compartió la publicación en Twitter y pidió a todos aquellos que puedan colaborar que se sumen. ¡Buen gesto!