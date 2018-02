Crovetto desmintió “vaciamiento” en la educación municipal y respondió a las críticas: “Están tirando humo”

Tras las críticas lanzadas por grupo de directivos de escuelas municipales, concejales y el Sindicato de Trabajadores Municipales, la secretaria de Educación de la Comuna, Ana María Crovetto, salió al cruce de los cuestionamientos que surgieron en la última reunión de la comisión de Educación del Concejo Deliberante.

En declaraciones a Radio Residencias, la funcionaria de Carlos Arroyo descartó graves problemas en los establecimientos educativos de la Comuna. “Algunas escuelas tendrán inconvenientes pero tenemos 84 servicios”, dijo Crovetto y sostuvo: “Las escuelas municipales están muy bien para empezar las clases. Tenemos algún problema pero es subsanable. Lo estamos arreglando. Por otra parte, la limpieza de los tanques de las escuelas estará a cargo de Obras Sanitarias y se ha establecido un programa de desinfección”.

A continuación, enumeró que “estamos trabajando con el Tribunal para la inscripción al ingreso a la docencia, seguimos llevando adelante los concursos de nivel secundario y estamos cubriendo cargos de personas que se han jubilado”. “Gran parte del verano nos ha llevado la mudanza de la secretaría de Educación. Nos estamos reacomodando. Estamos en un espacio demasiado grande y ocioso. Se pagaba un alquiler costoso. Nos mudamos a un edificio de la comuna, por lo tanto no le significa gasto al erario municipal”, explicó.

A su vez, la titular de Educación municipal se mostró sorprendida por la reunión en el cuerpo legislativo. “La semana pasada recibí a concejales que son integrantes de la comisión de Educación del Concejo Deliberante. Hablamos de trabajar juntos pero ahora me llama la atención todo esto. Ni me informaron de la reunión en el Concejo Deliberante. Me hubiera gustado estar presente. El concejal Mario Rodríguez no me invitó. No tengo problemas de ir, solamente me gustaría que me digan de qué se hablará”, afirmó.

Por otra parte, Crovetto lanzó munición gruesa contra la secretaria Docentes del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek. “Hablan de vaciamiento. ¿Vaciamiento? ¿De qué? ¿Qué es vaciar? Alejandra Ayek no tiene entidad para hablar. Miró muchos años para otro lado. No creo que sea un ejemplo para los docentes. No tiene representatividad. Tiene solamente el 10% de los docentes afiliados al sindicato”, disparó.

Además, la funcionaria volvió a recordar la decisión del intendente Arroyo de no pagarle el salario a la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales por no concurrir a sus lugares de trabajo. En ese sentido, remarcó que “Ayek tuvo una situación bastante particular y anómala. Se pagaban sueldos que no se deben pagar. Esto ocurrió durante varios años. Hay que cumplir con el estatuto docente. Están apareciendo irregularidades que antes estaban debajo la alfombra. He encontrado varias cosas. Tengo toda la documentación para presentarla cuando me la pidan”.

“Están tirando humo, no están diciendo nada. Estas acusaciones no coinciden con la realidad. Quieren confundir a los docentes y a la ciudadanía”, lanzó.

Para finalizar, Crovetto aclaró que “en la secretaría de Educación, no hay puertas cerradas. Estoy recibiendo a todos los directores. Me pueden ir a ver cuando quieran. Estoy haciendo que se cumplan las ordenanzas municipales”. “Estoy tratando de que se garanticen los derechos de los docentes. Soy docente, tengo 40 años de ser docente, y pienso como tal. Estamos tratando de arreglar irregularidades que vienen de años anteriores, donde no se denunciaron”, concluyó.