Filtran fotos íntimas del presidente de un club paraguayo y un futbolista que se refugió en Mar del Plata

El fútbol paraguayo está sacudido por un escándalo desatado en el pequeño club Rubio Ñu de Luque que, como muchas otras situaciones, tiene una pata en Mar del Plata. En las últimas horas, trascendieron fotos íntimas del presidente de la institución Antonio González y el futbolista Bernardo Gabriel Caballero.

En medio de denuncias cruzadas y amenazas, se supo que el jugar decidió venir a Mar del Plata para huir del escándalo. De hecho en sus redes sociales compartió varias imágenes desde la ciudad.

Una publicación compartida de Bernardo Gabriel Caballero (@bernardogabrielcaballero) el Nov 3, 2017 at 7:03 PDT

Según explicó González, él y Caballero eran pareja. “Vamos a ser sinceros. Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio Ñú. Era una persona especial para mí. Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja. Tuvo todos los privilegios: vehículos que nunca pensó en su vida manejar. Manejó Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux”, sentenció el directivo en una entrevista al Diario Hoy de Paraguay.

Sin embargo, el dirigente señaló que apareció una persona de nombre Valentín que comenzó a exigirle el pase del futbolista y, según denunció, filtró las fotos íntimas como amenaza.

"Se tuvo que ir del club porque lo llevó a Mar del Plata. Tuve que tomar la medida de que no venga más acá, y ahí comenzó todo el problema. No estoy contando esto por despecho, no soy dueño de nadie. El problema es que uno tomó cariño y aprecio. Era mi pareja sentimental", explicó.