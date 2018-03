El soldado inglés que ayudó a identificar a los NN argentinos en Malvinas estuvo en Mar del Plata

En 1982 en el cementerio Darwin de Malvinas, el soldado inglés Geoffrey Cardoso se encargó realizar la exhumación de los soldados argentinos caídos en la guerra. Hoy, a 36 años de ese acto humanitario, nunca pensó que su decisión lograra semejante repercusión: gracias a conservar vital documentación se pudo más de tres décadas después, identificar a muchachos argentinos que hasta hace muy poco eran los `soldados sólo conocidos por Dios´.

“Nunca imaginé estas repercusiones. Es muy difícil de saber esto cuando uno tiene 22 años y saber el resultado décadas más tarde. Lo hice con una responsabilidad enorme. No estaba en las Islas para hacer esto, porque tenía otras responsabilidades, pero cuando vimos el problema de los cuerpos, teníamos que hacer algo. Ustedes hubieran hecho lo mismo que hice yo. Como por ahí escuche, estaba en el lugar exacto y en el momento justo”, dijo Cardoso, que con un complicado español, describió ese duro momento.

“Tenía una determinación enorme por los papas, sus mamás. Cada paso que daba por su hijo, sentía que ellos estaban conmigo”, agregó.

El exsoldado inglés contó que en el 2008 conoció en Londres a Julio Aro. “Ahí me dijo que no sabía lo que pasaba con sus compañeros, que no sabían donde estaban sus hijos. Me sorprendí porque yo había hecho un informe en ese momento, dando todos los detalles. Al día siguiente le di este informe a Julio”, recordó Cardoso, que no dudó en afirmar que aún “el trabajo no esta terminado porque hay chicos no identificados”.

“ Todas las guerras son tontas e inútiles. Tenemos que ser soldados de la paz. Es lo que pienso de un soldado”, reflexionó.

A su lado Julio Aro, de la fundación No me Olvides, que fue uno de los motores de la identificación de los 90 soldados NN caídos en Malvinas, dijo que la participación de Cardoso “fue fundamental” y que espera que próximamente puedan volver a las Islas a llevar las placas de sus nombres. “Las placas de los soldados argentinos solo conocidos por Dios no van a estar nunca más, gracias al trabajo de Geoffrey”, contó un agradecido Aro.