Michetti: "Mar del Plata está creciendo, pero le queda un larguísimo camino por desandar"

Luego de entregar distinciones a instituciones que trabajan en materia de discapacidad, la vicepresidente de la Nación Gabriela Michetti dio una conferencia de prensa en la que habló de su visión sobre Mar del Plata, pero además abordó temas nacionales de actualidad como el caso Lázaro Báez, Odebrecht y la inflación.

"A La ciudad la veo creciendo, pero la veo con un camino larguísimo para desandar para lo que puede ser Mar del Plata", dijo Michetti quien llegó al acto en el Museo MAR acompañada por el diputado nacional Guillermo Montenegro.

"Tenemos algunos actores del sector privado marplatense que se están metiendo a fondo para que esta ciudad crezca y sea realmente una ciudad lucida. Ahora me parece que todavía falta un trecho largo para que todos se involucren y conseguir un turismo que no sea solo el de la playa", continuó Michetti

La presidenta del Senado señaló que es necesario "fortalecer la gestión de gobierno" y la relación "público privado" para que la ciudad siga creciendo.

Consultada sobre las cifras de desempleo que volvieron a colocar a Mar del Plata en lo más alto del ránking, Michetti dijo que "en todo el mundo se debate cómo generar empleo".

Y luego desarrolló el plan del gobierno para combatir esta problemática: "Nosotros tenemos una serie de proyectos que son macro. Uno de ellos es tratar de generar un nuevo sector económico en la economía argentina que sirva para involucrar a todos los artesanos que viven de eso hace muchísimos años. Familias y familias en todo el país y lograr con eso hacer una escuela de artesanado. Y con eso generar una nueva manera de generar empleos del país para la exportación y para los mercados internos de verdad. Ferias hay pocas en la Argentina. En Buenos Aires no hay un lugar bien puesto sobre el artesanado de todas las provincias argentinas".

"Estamos haciendo proyectos macro como ese -continuó-. La idea es trabajar un proyecto del norte con lo textil, pero también queremos trabajar la madera, la cerámica, el cuero, la plata, las piedras que tiene Argentina que son muy buenas. Esa es una alternativa que queremos hacer para el país. Personas de distintas ciudades o distintos lugares, incluso el conurbano, puedan ser capacitadas para trabajar después desde su casa o en el lugar donde viven".

En ese contexto, dijo que el desafío de ciudades como Mar del Plata es que el turimso "no sea solo de temporada", sino "un turismo que tenga la creatividad de atraer al turista por otras cuestiones que no sean solo el mar o la playa".

En Mar del Plata se puede atraer al turista por cuestione que tengan que ver con la cultura, generar productos propios que atraigan a las personas y vengan a conocerlos acá", opinó.

En el @MARMuseo de Mar del Plata entregamos distinciones a los establecimientos que implementaron accesibilidad para personas con discapacidad en sus establecimientos turísticos. Es muy importante que todos los espacios sean inclusivos. pic.twitter.com/AEE8P5Ooor — Gabriela Michetti (@gabimichetti) March 23, 2018

"Necesitamos acelerar el descenso de la inflación"

En cuanto a la inflación, la vicepresidenta de la Argentina, Gabriela Michetti, indicó que como primera medida el gobierno nacional resolvió "manejarse con la verdad". "Esto es el primer tema que parece natural, pero no lo era. Y no hablo solo del gobierno anterior, sino de décadas de no trabajar con los datos de la realidad", indicó.

Tras eso, destacó que se está "trabajando para ir disminuyendo la inflación" y remarcó que los índices cayeron en relación a los que había cuando llegaron al poder. "Si me preguntás si la baja viene con la velocidad que pensaban, te digo que no. Necesitamos acelerar el descenso. Hacer que baje más rápido, que no sea tan lenta la bajada. Y se trabaja en muchas cosas, no solo en la política monetaria", aclaró.

Michetti indicó que para lograr vencer a la inflación es necesario que la inversión crezca y debe hacerlo más rápido de lo que crece actualmente. Al mismo tiempo explicó que las tasas que contraen la masa monetaria no deben complicar la inversión para que los inversores no solo pongan su dinero en la especulación financiera.

"Es todo un juego de equilibrio, no es sencillo, no es fácil, porque además tenemos un déficit muy grande. Un gasto público excedido. Entonces también tenemos que achicar el gasto público, pero hacerlo sin desproteger a los más vulnerables. En este juego de balance y contrabalance, está el gobierno y tratando que los empresarios y los sindicatos colaboren", dijo.

Caso Lázaro Báez: "Es muy tremendo"

Consultada sobre la excarcelación del empresario Lázaro Báez, Gabriela Michetti señaló que si bien en general intentan no opinar de casos judiciales en proceso, este caso es distinto.

"Mientras está el proceso tratamos de estar separados de la cuestión de la Justicia porque debe trabajar independientemente. Y queremos que se fortalezca en eso y que no esté más el Ejecutivo metiéndose en el poder judicial. Ahora, en este caso cuando se toma la decisión que se toma a partir del voto de estos dos jueces no pudimos dejar de opinar porque es muy tremendo, muy grave el tema", dijo.

"El propio sentido común nos dice que esto no da para un cambio de carátula como se hizo y además es muy grave la estafa al Estado que se ha producido. Y tenemos que ser ejemplificadores para que realmente se disuada a que la gente siga haciendo este tipo de cuestiones, ligadas a la corrupción o a la falta de compromiso con tu nación. Estoy muy en contra y acompaño al presidente en su opinión", dijo.

Odebrecht: "El gobierno quiere que se llegue hasta el final"

En los últimos días el escándalo por las coimas de Odebrecht, por la renuncia del presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski. Pero también vuelve a tener implicancias en la Argentina.

"Uno mira este caso con mucha seriedad y profundidad porque creemos que es uno de los casos que puede resultar ejemplificador. recorre a todos los países latinoamericanos y por tener tanta vinculación a nosotros nos interesa que se haga en una profundidad la investigación y todo lo que haya que transitar. Hacer las cosas bien", dijo Michetti.

En ese marco, recordó que el gobierno de Mauricio Macri reclamó desde un principio que Brasil haga pública toda la información sobre el caso para que el sector público y el privado del país den las respuestas necesarias. "Y si encontramos cosas que estuvieron mal que se vean y se puedan condenar", aclaró.

"Hay una voluntad del gobierno realmente seria de que esto llegue al final. Porque ninguno de los que estamos hoy en el Gobierno estaba gobernando o en una función pública cuando este caso sucedió a nivel nacional. Y el presidente ha dicho Si algún funcionario de mi gobierno está involucrado y la justicia considera que actuó de manera irregular o ilegal, se va a ir de mi gobierno. Esto lo ha dicho el presidente y lo va a cumplir porque es así que tenemos que gobernar", concluyó.