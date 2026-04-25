SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Apareció

Encontraron al hombre de 86 años que era intensamente buscado en Mar del Plata

Desapareció en el barrio Nueva Pompeya y lo encontraron camino a Miramar. 

Ya se encuentra nuevamente con su familia.

25 de Abril de 2026 09:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

El jueves por la noche, la familia de Alberto Regine inició una búsqueda desesperada ante la desaparición del hombre de 83 años. Gracias a la difusión y al aviso de la gente, finalmente pudieron encontrarlo.


Alberto había sido visto por última vez a las 11 de la mañana del jueves, en la zona de Libertad y Dorrego.

Con el correr de las horas y ante su ausencia, la familia comenzó a rastrillar el barrio Nueva Pompeya y a difundir el caso a través de redes sociales.

La preocupación crecía, ya que el hombre padece problemas de memoria que se agravaron en los últimos años, tras la pandemia y la muerte de su esposa.


El viernes por la noche, alrededor de las 22, la familia recibió el aviso de un lector que aseguró haber visto a Alberto en la zona de Serena, camino a Miramar. Según pudo saber 0223, el hombre había llegado caminando hasta allá y ya se encuentra nuevamente junto a su familia.

Por su parte, sus familiares agradecieron a la comunidad que difundió el caso y dio aviso.

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar