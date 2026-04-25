Encontraron al hombre de 86 años que era intensamente buscado en Mar del Plata

Ya se encuentra nuevamente con su familia.

El jueves por la noche, la familia de Alberto Regine inició una búsqueda desesperada ante la desaparición del hombre de 83 años. Gracias a la difusión y al aviso de la gente, finalmente pudieron encontrarlo.

11 de la mañana del jueves

Libertad y Dorrego

Alberto había sido visto por última vez a las, en la zona de

Con el correr de las horas y ante su ausencia, la familia comenzó a rastrillar el barrio Nueva Pompeya y a difundir el caso a través de redes sociales.

La preocupación crecía, ya que el hombre padece problemas de memoria que se agravaron en los últimos años, tras la pandemia y la muerte de su esposa.



viernes por la noche

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a Alberto en la zona de Serena,

caminando hasta allá

El, alrededor de las, la familia recibió el aviso de un lector que aseguró haber vistocamino a Miramar. Según pudo saber 0223, el hombre había llegadoy ya se encuentra nuevamente junto a su familia.Por su parte, sus familiares agradecieron a la comunidad que difundió el caso y dio aviso.