Cubero blanqueó su relación con Viciconte: "Mis hijas quieren conocer a Mica"

El futbolista marplatense Fabián Cubero blanqueó la relación amorosa que tiene con Mica Viciconte y reconoció que, las hijas que tuvo con Nicole Neumann, quieren conocer a la participante del programa Combate.

"Mis hijas quieren conocer a Mica", afirmó el jugador de Velez Sarsfield en diálogo con la revista Caras en una nota que es tapa y que es acompañada por una imagen junto a sus hijas Indiana, Sienna y Allegra.

"Yo nunca fui muy noviera, pero cuando salgo con alguien es porque estoy dispuesta a darlo todo. Con Fabián empezamos muy light, primero fuimos amigos, y poco a poco todo se fue dando. Al principio estaba perseguida porque no quería estar con una persona famosa y mucho menos, con un futbolista: no me gustaría que me tilden de botinera o que los fotógrafos me persigan. Pero él me está enseñando a relajarme y a disfrutar", aseguró por su parte Viciconte a Infobae.

La marplatense reconoció que Cubero "es un caballero" y agregó: "Es sencillo y frontal como yo. Descubrimos cosas en común: somos de Mar del Plata, mi papá es de Vélez, y aunque jamás miro un partido por televisión, hoy, si me pidiera que fuera a la cancha, iría sin problema".