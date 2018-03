Otra vez problemas en la Boston por el pago de salarios: interrumpirán la atención y analizan un paro

Los trabajadores de la confitería Boston realizarán este viernes una asamblea de 14 a 15 para denunciar distintas irregularidades que atraviesan desde que un grupo empresario extranjero compró la firma: luego de prometer duplicar la cantidad de empleados, abrir sucursales y exportar sus productos a fines del 2016, los empleados decidieron hacer la protesta ante demoras en el pago del salario de febrero. Esto se da luego que gerentes de la empresa desmintieran hace 6 días los rumores de cierre y prometieran la regularización del pago de horas extras y cargas sociales adeudadas.

En diálogo con 0223, Nancy Todoroff, secretaria adjunta de Uthgra, explicó que los trabajadores “están cansados” de esta irregular situación y “no creen que la Boston siga”, a pesar de la desmentida de los empresarios la semana pasada en el Ministerio de Trabajo Provincial.

“Hace 6 días estuvimos con ellos y se comprometieron a regularizar la situación, que viene de varios meses, más allá del pago de sueldos, horas extras impagas, francos adeudados y una deuda de la obra social de más de 1.5 millones de pesos. Se contradicen porque dicen una cosa en el Ministerio de Trabajo y luego hacen otra. Los empleados están muy preocupados y no creen que la Boston siga”, sostuvo Todoroff.

En tal sentido, la dirigente gastronómica señaló que desde que esta nueva firma -con capitales austriacos y nacionales- se hizo cargo de la tradicional confitería, en la actualidad “hay un 40% menos de personal, ya que muchos se cansaron de esta situación y consiguieron otro trabajo”.

“Este viernes pagan el 50% del sueldo de febrero y dicen que la otra semana pagan el resto, pero los trabajadores ya no les creen nada. Es por eso que haremos una asamblea en las tres sucursales y de no haber respuestas, el lunes el sindicato los citará al Ministerio de Trabajo. No no avanzar, se podría ir a un paro”, adelantó Todoroff.