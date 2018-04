Caso Lucía Pérez: “Es un día duro, porque les vamos a ver la cara a los asesinos”

Marta y Guillermo Pérez, lo papás de Lucía Pérez, la adolescente asesinada en octubre de 2016, fueron este martes hasta Tribunales para participar de una audiencia técnica, previa al comienzo del juicio oral y público contra Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres imputados por el crimen de Lucía.

“Va a ser un día duro, porque les vamos a ver la cara a los asesinos de Lucía, que nunca se las vimos”, dijo Guillermo, antes de subir al séptimo piso de Tribunales, donde se realizará el debate.

Acompañados por su abogado Gustavo Marceillac, los papás de Lucía pidieron que se defina lo antes posible la fecha del juicio para los tres imputados. “Les pedimos a los jueces que la fecha del juicio sea lo antes posible. Este calvario no lo aguanto más, es demasiada tortura, hace un año y medio que a Lucía nos la mataron. Queremos que sea cuanto antes, que se pongan un poco en el corazón nuestro”, pidió Marta.

En la elevación a juicio de la causa se confirmó la calificación de abuso sexual con acceso carnal agravado por el resultado muerte y el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio. En ese marco, el fiscal Daniel Vicente le apunta a Farías como autor probable y a Offidani como partícipe secundario. Por su parte Maciel está imputado del delito de encubrimiento agravado.

En el debate también se juzgará a si Farías y Offidani son responsables del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad.

En ese contexto, el papá de Lucía Pérez acusó a los tres imputados de ser “narcoasesinos” y le apuntó directamente a Offidani. “Puso todo de su parte: su vehículo, plata; es un narco y uno muy peligroso. No lo podemos dejar así”, dijo.

En cuanto a la situación de Maciel que cumple arresto en una institución para tratar problemáticas con la droga que no se encuentra habilitada, los papás de Lucía se mostraron indignados con la situación. “Lo Seguimos denunciando, porque no tiene nada. Está denegado el permiso de salud para que lo habiliten. No es justo que ahí haya delincuentes, cumpliendo condenas, como la nada misma”, dijo Marta.