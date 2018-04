La mamá de Lucía Bernaola y Federico Sasso, cara a cara: “Me da mucho odio”

Verónica Borelli, la mamá de Lucía Bernaola, la adolescente que murió tras ser atropellada en Alberti y la Costa, volvió a ver cara a cara a Federico Sasso, el joven que conducía el auto y está acusado por el fiscal por el delito de homicidio simple.

Este lunes las partes se hicieron presentes en Tribunales, en el Tribunal Oral en lo Criminal 1, para participar de la audiencia previa al juicio oral, que todavía no tiene fecha.

“Me da mucho odio”, reconoció Verónica Borelli, la mamá de Lucía, luego de participar de la audiencia, junto a su abogado Maximiliano Orsini. “Esto es distinto a cuando te juntás a charlar de la causa con tu abogado o hacés una investigación; y otra es tenerlo enfrente”, agregó.

“Si digo lo que siento quedaría feo. No le deseo lo mejor, al contrario. Él me arruinó la vida y me avergüenza escuchar la defensa del imputado, las pavadas y estupideces que plantean como para llevar la nulidad de un test de alcoholemia”, dijo,

La mamá de Lucía señaló que por primera vez también había podido ver a los jueces. “Son humanos, creo en ellos”, dijo.

El abogado de la familia de Lucía explicó que la audiencia es para plantear las pruebas que cada parte ofrecerá en el debate y conocer cuestiones técnicas acerca del juicio, que todavía no tiene fecha definida.

En ese contexto, señaló que una de las principales discusiones está planteada en torno a la validez o no del test de alcoholemia que se le practicó a Sasso y dio positivo. La defensa reclamó que eso sea desechado y si bien la Cámara de Apelaciones no hizo lugar al planteo, dejó abierta la cuestión para que la analice el tribunal que estará a cargo del juicio.