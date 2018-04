Un comedor abre tres veces por semana: vendieron un televisor que le donaron para comprar comida

Belén Alanís ya no sabe qué más hacer. Organizan peñas y rifas para poder juntar plata. Incluso, vendió un televisor que le habían donado para el comedor Amiguitos para poder comprar comida. Pero no le alcanza. Y tuvo que tomar una medida drástica: abre solo tres veces por semana, los lunes, martes y jueves.

"Miércoles y viernes no abrimos, porque no nos alcanza la comida. Yo a muchos de los que vienen los conozco y sé que sin eso no comen esos días", le contó a 0223.

El comedor está ubicado en el barrio Parque Peña, en la calle Tapia 6675. Abrió en 2013 y en aquel entonces le daba de comer a 40 chicos. Sin embargo, a fines del año pasado la demanda "explotó": ya alimentan a 120 personas y además tienen familias en lista de espera.

El aumento de los precios puso en jaque el funcionamiento del comedor. Utilizan gas envasado que en pocos días pasará aumentará de $1.200 a $1.700. Hacen malabares para que el tubo de 45 kilos dure todo el mes, por eso casi ni prenden el horno. De luz recibieron una boleta de $1.500.

"Desde que ha aumentado todo no sabemos cómo vamos a hacer. El pan se va a 60 pesos", graficó Belén, que pone el cuerpo todos los días junto al cocinero José Molina.

Belén explicó que las veces que fue a pedir ayuda al municipio apenas volvió con fideos, arvejas y choclo. "A veces una lata de aceite, pero carne nunca y es lo que más nos hace falta", relató.

Los Amiguitos recibe personas de varios barrios de la zona norte. Algunos recorren varios kilómetros en bicicleta para, al menos, llevarse una vianda. "Hacemos lo que podemos", explicó.

El comedor precisa donaciones de alimentos, especialmente carne. Cualquier persona que pueda colaborar puede comunicarse al 223 596-2485.