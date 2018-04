Fillol recordó las amenazas de Lacoste y afirmó: "Fuimos todos engañados"

foto

video

En la previa de lo que significará la presentación de su autobiografía "El Pato", el exarquero campeón del mundo recordó en el programa de televisión "Podemos Hablar" sus vivencias durante la dictadura. A casi 40 años de la obtención de la primera copa del mundo de la Argentina, Ubaldo Matildo Fillol reveló los trasfondos de las relaciones entre el fútbol y los militares.

"Había un militar que hacía y deshacía a su antojo dentro de su ámbito y se metió en el tema de mi contrato", dijo el Pato, en referencia a Carlos Lacoste, titular del Ente Autárquico Mundial '78.

"Yo tenía un contrato con River. Estábamos hablando. Me citó un día y fui. Primero sacó una pistola y la puso arriba de la mesa. Después me dijo:'Arreglá el contrato, porque, si yo quiero, vos desaparecés en 30 segundos y no te encuentran nunca más'", relató con Fillol.

"Yo era pibe, me reía, no le tenía miedo a nada. Pero tiempo más tarde, cuando cayeron los militares y empezamos a enterarnos del horror, comencé a tener miedo", repasó Fillol.

La historia no terminó ahí. Al borde del llanto, tomando aire para no quebrarse, afloró otro recuerdo duro: "Un día viene mi viejo a casa... Lo habían golpeado. Era obviamente esa banda de hijos de puta que me estaba presionando".