El director de la Esmet N°1 le escribió una carta a Vidal para que interceda ante la venta del edificio

Hace un tiempo que la comunidad educativa de la Escuela Municipal N°1 está preocupada por el futuro incierto que afronta. El edificio de Juan B. Justo 2901 donde se emplaza la institución hace más de 20 años y es alquilado por el municipio, sería vendido por sus dueños. Por eso, su director, Manuel Paz, escribió una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal en busca de ayuda.

"Queremos quedarnos aquí, donde estamos trabajando desde hace un cuarto de siglo", pide el hombre en el texto dirigido a la mandataria bonaerense y explica: "Nos encontramos en una encrucijada: el edificio donde se imparte la enseñanza se vende. La sede de nuestros proyectos tambalea y no somos independientes ni queremos serlo de nuestro ámbito. Acá están los barrios, formales e informales , con sus casas unos, con sus casillas otros, que necesitan esta alternativa".

A mediados de marzo, estudiantes y docentes de la escuela habían iniciado una campaña solidaria con el objetivo de recaudar 600 mil dólares que le permitan comprar la propiedad para "ayudar y contribuir a que la escuela siga funcionando en este lugar". Sin embargo, la intervención de la gobernadora sería la solución más directa y rápida para los jóvenes que allí estudian.

"Más del 80% de nuestros egresados trabajan en empresas de primer nivel de la región", le cuenta Paz a Vidal en la carta y sostiene que "empresas como, Giorno S.A, B Braun Medical S.A, Pepsico S.A, Gion S.A, Pico de Oro y tantas otras , nutren sus cuadros técnicos desde hace décadas con el resultado humano y técnico de nuestro proyecto pedagógico".

La carta completa:

Estimada Gobernadora

Lic. María Eugenia Vidal

Después de soñar y contribuir a concretar durante 25 años, junto a Padres v Alumnos esperanzados, los frutos de la ESCUELA SECUNDARIA MUNICIPAL DE EDUCACION TÉCNICA Nº1 (ESMET) ,necesitamos de su atención. Nos hubiera gustado que las circunstancias fueran menos urgentes para que pudiera conocer toda nuestra necesidad. Miles de chicos y sus familias del entorno urbano y social de la ESMET que aprendieron a manipular alimentos, a elaborar sus dulces, sus panificados, a cultivar vegetales hidropónicos, por enumerar algunas de las especialidades que enseñamos , pueden dar testimonio de lo que ha significado la ESMET en el curso de sus vidas. Más del 80% de nuestros egresados trabajan en empresas de primer nivel de la región.

El mejor sueño, el de una familia con un oficio y un trabajo, ha tenido para muchos jóvenes Marplatenses su punto de apoyo en nuestra Escuela.

Empresas como, Giorno S.A, B Braun Medical S.A, Pepsico S.A, Gion S.A, Pico de Oro y tantas otras , nutren sus cuadros técnicos desde hace décadas con el resultado humano y técnico de nuestro proyecto pedagógico.

Hoy por hoy, podemos decir con mucho orgullo que nuestros egresados son muy requeridos por el empresariado Marplatense, somos la respuesta desde LA EDUCACION PÚBLICA que espera la gente.

Pero nos encontramos en una encrucijada: el edificio donde se imparte la enseñanza se vende. La sede de nuestros proyectos tambalea y no somos independientes ni queremos serlo de nuestro ámbito. Queremos quedarnos aquí , donde estamos trabajando desde hace un cuarto de siglo. Acá están los barrios, formales e informales , con sus casas unos, con sus casillas otros, que necesitan esta alternativa.

Es por eso señora Gobernadora que apelamos a su sensibilidad y a su buena disposición. Ya hemos iniciado una cruzada solidaria para la adquisición del inmueble y asegurar la continuidad de nuestro proyecto. Tenemos buenas respuestas. Pero sabemos que una intervención inmediata de su parte, acercaría certezas, que no dudamos, serían muy positivas para toda nuestra gente.

Deseo por último invitarla a conocer nuestro proyecto, nuestra sede y, sobre todo, a nuestros alumnos y docentes. No dudamos que se sentirá reconfortada y que podrá compartir nuestro entusiasmo por la continuidad de un logro que será profundamente valorado por los Marplatenses.

Agradeciendo desde ya su atención la saludo muy atentamente.



Manuel N. Paz