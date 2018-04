Femicida de Bosque Grande dijo que no se acuerda “nada de lo que pasó”

Minutos antes de recibir el alta médica y ser trasladado en calidad de detenido a la Unidad Penal 44 de Batán el joven de 23 años que mató a puñaladas a Eliana Domínguez declaró que esa jornada había consumido alcohol y cocaína y no se acordaba “nada de lo que pasó”. Acompañado por un abogado particular Nicolás Mansilla declaró que se enteró de la muerte de su ex pareja porque se lo comunicó la policía.

Mansilla le dijo al fiscal Fernando Castro que el lunes a la mañana se había peleado con su ex pareja y que no recordaba nada más hasta que le comunicaron en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) que la joven había fallecido tras ser apuñalada.

El imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio presentaba heridas cortantes en el cuello y en el brazo cuando fue detenido en un patio interno de su casa en Heguilor al 1500 –a cuatro cuadras del lugar del crimen- que hicieron pensar que había intentado suicidarse. “Los cortes eran todos leves y tras las curaciones de rigor se confirmó que no corría peligro su vida por lo que declaró y fue remitido al complejo penitenciario de Batán”, explicó una fuente judicial consultada por este medio.

De acuerdo a los datos que brindaron allegados a la víctima, la noche del lunes Mansilla fue hasta la casa de la joven en Heguilor al 1900 para intentar hablar con ella. Aunque le explicaron que no estaba en el lugar, él la esperó en la puerta y cuando la vio bajar del colectivo en la esquina se acercó corriendo y la atacó con un cuchillo que tenía en su poder.

Eliana Domínguez fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos donde murió pocos minutos después.