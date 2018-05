La vuelta al FMI: “Técnicamente es apropiado pero va a tener su costo político”

De visita en Mar del Plata, donde brindó una charla en un reconocido shopping de la ciudad, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), Juan Luis Bour, realizó para 0223, un pormenorizado análisis de la actual situación económica, con la trepada del dólar, la suba de las tasas de interés y el retorno del Fondo Monetario Internacional.

“Lo que estamos enfrentando en primer lugar es una salida de fondos de países emergentes por el aumento de tasas de los Estados Unidos y esto afecta a Argentina más que a otros países, porque tenemos más necesidades de financiamiento, no tanto este año sino el año que viene. En un contexto en que van a escasear los capitales, uno deja de prestarle al más riesgoso y al que más lo necesita. Lo que hay que entender es que en esta corrida del dólar, porque los inversionistas eligen el dólar, usted no la pasa bien porque uno tiene las necesidades dadas por un enorme déficit fiscal. Normalmente no tendrían problemas en solucionar esto si se hubiera generado mucha confianza, pero esto no se logró”, analizó Bour.

En ese contexto, el economista explicó que esta “falta de confianza” de los mercados “fue por la decisión del 28 de diciembre de bajar las tasas de interés cuando inflación estaba subiendo. Eso era claramente una intromisión de la política en el Banco Central: esa primera señal no fue buena. Luego en las anuncios de las reformas fiscales, se tomó la decisión de gravar una parte de las inversiones del exterior, que no tenía un gran elemento de recaudación pero a pedido oposición y por decisión propia, se perdieron 10 veces más reservas a lo que se podía recaudar con el impuesto. Fue una mala decisión de la política económica. Después la decisión de anclar el dólar por el Banco Central, que no es razonable cuando uno tiene una inflación del 20-25% anual. Es fácil anclar pero difícil es levantar anclas”, cuestionó.

"Se recurrió al Fondo para recuperar la confianza de los acreedores"

Para Bour la corrida del dólar del pasado 25 de abril "fue por la falta de confianza y la única forma de recuperarla es poner la plata sobre la mesa y por eso se recurrió al Fondo (Monetario Internacional) para obtener 20 o 30 mil millones de dólares. Para convencer a sus acreedores que le va a pagar, es ponerle toda la plata arriba de la mesa. Esa es la situación actual y esperando que estas decisiones reviertan un poco la corrida y generen un poco más de confianza para los próximos 12 o 18 meses” analizó el jefe de la fundación Fiel.

Consultado acerca si es erróneo recurrir nuevamente al FMI, una experiencia que siempre resultó negativa para la Argentina y generó graves crisis en otras economías emergentes como Grecia, Bour recordó que "desde la década del 50 se recurrió al Fondo porque se estaba sin alternativas. Técnicamente la decisión es apropiada pero políticamente va a tener sus costos. Si usted no recurría al Fondo y recurría a los bonistas, se iba a emitir deudas más caras. A la larga íbamos a terminar pagando más tasa de interés", evaluó.

En relación al aumento de tarifas, el economista explicó que la eliminación de subsidios que el Gobierno viene realizando en un 75%, “se puede discutir si fue de shock o gradualismo. Creo que no ha habido gradualismo porque tuvo bastante componente de shock. No se quiso reducir en toda la infraestructura del Estado y por ahí eso era más difícil y asumir un costo más grande”, concluyó Bour.