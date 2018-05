Comenzó el frío y hay unas 20 escuelas en Mar del Plata que no tienen calefacción

Desde el Suteba denunciaron que en Mar del Plata hay unas 20 establecimientos educativos que no tienen calefacción. Una de ellas es la Escuela Provincial Nº31, que desde septiembre no funcionan las calderas y que a pesar de los reclamos, aún no tienen respuestas concretas por parte del Consejo Escolar.

“Hay un 50% de escuelas en General Pueyrredon con problemas edilicios. Y en el caso puntual de la calefacción, no se ha presentado ningún plan de obras. Además de la Primaria 31, tenemos problemas en la Técnica Nº3 y Escuelas Especiales con problemas en calderas y en los calefactores”, informó a 0223, Zulema Casanova, referente del área de salud del Suteba local.

Ante la llegada de las tardías bajas temperaturas, la dirigente cuestionó “la falta de un plan de emergencias” por parte del Consejo Escolar, actualmente intervenido por la Dirección de Escuelas Provincial, que durante el receso de verano “hizo muy poco”: “Esto significa además de un impacto en salud, hay un proceso de enseñanza y aprendizaje que termina siendo afectado porque las escuelas tienen que suspender las clases o haber rotaciones de turnos”, explicó Casanova.

Además desde estas problemáticas, denunciadas este jueves a través de un “carpetazo” frente al Consejo Escolar y expuesta a los concejales del HCD, desde el Suteba reclaman la desratización, la limpieza de los tanques de agua y de los pluviales, que generan estos últimos, inundaciones cuando llueve.

“Estas problemáticas se han profundizado en estos dos últimos años y no son consecuencia de la intervención del Consejo Escolar, sino que vienen de antes. Pedimos que haya además un trabajo articulado por parte de las autoridades educativas provinciales y municipales”, exigió la dirigente docente.

La Primaria 31

Para los dirigentes del Suteba, el caso de la Escuela Provincial -ubicada en España y San Lorenzo- es un ejemplo de la falta de un plan de obras por parte del Consejo Escolar: desde septiembre que las calderas no funcionan y a pesar de los innumerables reclamos, recién hace un mes se llevó a reparar.

“En abril se llevaron la caldera pero parece que tenemos para bastante tiempo. Nos dijeron que primero el Consejo debe aprobar los planos, el presupuesto y por último ser aprobado por Camuzzi. Tenemos miedo que nuestros hijos pasen todo el invierno sin calefacción”, dijo Valeria, mamá de dos alumnos de la escuela.

La mujer contó a este diario digital que a pesar de los numerosos reclamos a las autoridades educativas provinciales “todavía no hubo respuestas” y recordó que unos 700 papas firmaron un acta reclamando por la ausencia de calefacción.

“La escuela tiene además filtraciones en los techos. Los padres y la cooperadora juntamos el dinero para la pintura pero no podemos hacerlo porque se llueven los techos. Tampoco tenemos desinfección en las escuelas. Y faltan auxiliares. Hay muchos problemas y necesitamos respuesta”, expresó la mamá.