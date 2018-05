Denuncian al intendente Yeza por supuesto desvío de fondos en una obra de renovación urbana

Una denuncia presentada ante la justicia Federal por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y el concejal pinamarense Gregorio Estanga, indica que el gobierno del intentende Martín Yeza pagó el 75% -unos 25 millones de pesos- de la obra de renovación urbana en la avenida Bunge, pero los trabajos solo habrían costado la mitad.

La acusación hacia el jefe comunal es por la supuesta desviación de unos 12 millones de pesos aportados por la Nación, en el marco del Plan de Renovación Urbana.

De acuerdo a una publicación de la revista La Tecla, la presentación judicial indica que “los valores reales de ejecución de la obra están por debajo del 50% de los montos con los que se pagaron los certificados de avance de obra”.

Los legisladores advirtieron en la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py que a los tres meses de comenzada la obra, la empresa ya había percibido unos 25 millones de pesos, lo que significa un 75% del presupuesto total. No obstante, “la obra no solo no registraba ese nivel de avance sino que además aún hoy se sigue ejecutando”, señalaron.