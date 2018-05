Patota nazi: "No esperábamos una sentencia tan favorable"

El juicio a los jóvenes acusados de haber cometido distintos hechos impulsados por el odio y la ideología nazi tenía un punto neurálgico: determinar si se trataba de una organización criminal o si los ataques a lugares y personas habían sido hechos aislados entre sí. La asociación ilícita es, según los expertos, uno de los delitos más difíciles de comprobar por lo que eran pocas las expectativas de que la condena refleje esa organización, especialmente porque el fiscal Juan Manuel Pettigiani consideraba que no había elementos para ello. Sin embargo, ocurrió. "No esperábamos una sentencia tan favorable", reconoció Javier "El Duque" Moreno, una de las víctimas de la patota nazi.

"Teníamos mucha incertidumbre, pero a lo largo de las audiencias puduimos ver que los jueces hicieron buenas preguntas, intervinieron cuando hubo preguntas con mucha mala intención por parte de la defensa", destacó Moreno.

En la misma línea, Juan Martín Navarro, uno de los que padeció una salvaje golpiza, destacó el fallo de la Justicia y le apuntó, especialmente, al fiscal Pettigiani. "El fiscal se transformó en victimario mío, porque me acusó de estar alcoholizado el día que me pegaron", dijo y opinó que debiera ser removido de su cargo.

Tanto Moreno como Navarro pensaron que la decisión del Tribunal de pasar la sentencia para las 17 en lugar de darla a conocer al mediodía como estaba previsto era una maniobra para "desmovilizar" a la gente que se había acercado hasta la sede del TOF para acompañar a las víctimas de la patota nazi.

"Cuando escuchamos la primera sentencia explotamos. Fue obtener justicia después no solo de las golpizas sino también del ninguneo que se nos hizo a muchos de nosotros", dijo Navarro.

"El Duque", en tanto, remarcó que se siente "muy conforme con la decisión que tomó el tribunal". "No es el hecho de que vayan a la cárcel lo que me satisface y me da alivio, sino la importancia de la sentencia para la subjetividad. Para que la opinión pública, la sociedad marplatense entienda que la Justicia no va a dejar pasar estas cosas. Como sociedad civil estamos dispuestos a enfrentarnos al accionar neofascista en la ciudad.

Eran falsas todas las elucubraciones que había sobre que era un complot, una causa armada, etc. Me da mucha satisfacción ver el impacto del veredicto", concluyó.