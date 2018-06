“El rol te lo dan los demás, no veo a China en esos ensayos en donde la quieren colocar”

"China potencia mundial" debe ser una de las afirmaciones con mayor cantidad de réplicas en todo argentino que haya hablado de política exterior en las últimas décadas. Pero del dicho al hecho, hay un gran trecho, y será el economista Gustavo Girado el que intentará acortarlo, este lunes, al presentar su libro "¿Cómo lo hicieron los chinos?", una vía de acceso a lo que realmente sucede en el país asiático, como dice su autor, una nación llamada "a asumir enormes responsabilidades globales".

Con entrada libre y gratuita, este 18 de junio desde las 14 en el nivel cines del centro comercial Los Gallegos (Rivadavia 3050), Girado compartirá con el público algunas de las claves del gran desarrollo del gigante asiático. La actividad estará presentada por la Magíster en Filosofía y Ciencias Políticas, Mercedes Giuffré. El libro fue editado por Astrea en 2017 y en la previa de su disertación, el también docente-investigador en la UBA, habló unos minutos con 0223 sobre su creación.

"Me venía quemando la cabeza, uno que está en el ojo del huracán, había una cosa que me hacía mucho ruido, al ser docente de la UBA, quería llevar el análisis sobre China a un plano más llano. Uno lee, estudia, viaja, analiza como es el proceso de desarrollo chino, en donde todas las empresas más importantes pertenecen al Estado y son transacionales, todo uno lo sabe por teoría, pero el desarrollo de una economía no se explica por una política, ni por una mente, son cuestiones multicausales, no es una sola la idea. Y traté de tomar un solo elemento", cuenta Girado.

Actualmente Director del Posgrado "Especialización en Estudios en China Contemporánea" de la Universidad Nacional de Lanús, trabajó años atrás en el Ministerio de Economía tanto en el Proyecto Okita II como en la Unidad Analítica Asia Pacífico, y fue Coordinador del Proyecto BID sobre Asia Pacífico, China y Argentina. Girado sabe de lo que habla, y afirma: "China era un país de sociedad campesina y muy empobrecida. Mao muere en el 76 y luego de eso se inició un proceso de desarrollo muy magro. De esas comunidades básicamente campesinas, 40 años después, tenés a más del 50% de los chinos viviendo en ciudades urbanas, en un territorio muy industrializado. Creció todo este tiempo por tener una economía planificada".

Consultado por la supuesta hegomonía que podría tener China en el mundo y la salida del mundo unipolar con el crecimiento asiático, Girado explicó: "El rol te lo dan los demás. No veo a China en esos ensayos en donde la quieren colocar. No quiere ocupar ese lugar céntrico. Eso supone una enorme creación de enemigos. El Estado es el que rige las relaciones sobre la producción. Los cuatro bancos públicos son los principales bancos del país. Las principales empresas son estatales. Pero China es la segunda economía del mundo en cantidad de pobres y el parámetro chino actual es el de una economía en vías de desarrollo".

"¿Cómo lo hicieron los chinos?" dedica buena parte de su análisis al lugar de China como exportador, su veloz, gradual y planificada inserción en las cadenas globales de valor y las políticas implementadas para hacerlo posible. Cada capítulo de la obra invita a pensar el éxito chino desde una multiplicidad de aristas: la población y la cultura, el escenario internacional, la geografía, su relación con países vecinos, el desarrollo de las fuerzas productivas y la figuración de una política no escindida de la economía, el crecimiento con desarrollo".

Uno de los puntos más sobresalientes es conocer la eficiencia de China para haber sacado a 800 millones de personas de la pobreza desde 1978, según datos del Banco Mundial, así como plantarse como la única economía emergente sin crisis sistémica en las últimas décadas. "Hay todo un espectacular desarrollo de lo que se llama La Nueva Ruta de la Seda, ruta de transporte para el movimiento de mercancías desplegado por todo el territorio euroasiático", detalla Girado sólo como un ejemplo.

¿Y qué rol ocupa entonces China en la actualidad?. "Con Trump, desdiciéndose claramente, el brexit que rompe con Europa, Chine vuelve a ser un emergente que muestra estabilidad. Como si fuera una economía pivote del mundo", simplifica.

Al momento de querer interiorizar sobre los cambios que hubo con China desde la asunción de Macri, si las relaciones entre los países mejoraron aún más o no, Girado se excusó. Claramente disconforme con lo hecho por Cambiemos, antes de dejar algunos puntos a tener en cuenta que quedarán a publicar en otra ocasión, se sinceró: "Me preguntás por eso y voy a entrar en una que prefiero evitar".

En 2017, la Argentina compró a China 2.7 veces lo que le vendió, intercambiando predominantemente productos primarios por electrónicos. El comercio exterior argentino tiene a China como uno de sus protagonistas principales con un ingreso de divisas muy valorado, siendo el segundo destino de las exportaciones después de Brasil. El 75% de lo que se exportó a China correspondió a porotos de soja, aceites crudos de petróleo, carne bovina, camarones y langostinos, mientras que los productos más importados de ese origen son teléfonos, televisores, computadoras y componentes electrónicos. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que China es el país con la clase media más grande del mundo, que demanda productos cada vez más sofisticados, y que sus importaciones crecen a un promedio del 15% anual desde 1978, no hay dudas de que hay un mercado aún para aprovechar cada vez más.