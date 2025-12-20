¿Buscás trabajo? Hay más de 132 empleos disponibles

Luego de que se publicaran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el empleo en la ciudad, desde el Municipio de General Pueyrredon dieron a conocer que actualmente existen 132 puestos disponibles.

Las cifras dadas a conocer este jueves sorprendieron a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, al arrojar que la tasa de desempleo del 3° trimestre fue del 6,8%, es decir, la más baja de toda la historia para ese periodo.

"Este dato confirma que el rumbo elegido es el correcto", confió en redes el secretario saliente, Fernando Muro, a la vez que el flamante funcionario a cargo, Guillermo Volponi, sostuvo: "La ciudad del Sí es la que apuesta al trabajo, la inversión y la actividad productiva, y eso se refleja en los indicadores".

En ese marco, desde la Oficina de Empleo confirmaron que siguen publicados los trabajos disponibles, ofrecidos por las distintas empresas e industrias, que se actualizan cada semana en la web oficial de la Comuna, y que esta vez cuenta con 132 ofertas.

Entre ellos, se encuentran: ingeniero químico, coordinador de procesos, soldador, operario, administrativo, cocinero/a, bartender, técnico de mantenimiento, camarera, repositor y cortador de fiambre, call center, runner, administrativo para mesa de entrada, vendedor de salón, cajero, telemarketer, recepcionista, ingeniero, ayudante de cocina, enfermero, conductor de máquinas elevadoras, bachero, panadero, analista de planning y otros.

Por consultas o para acceder a los servicios de orientación laboral, los vecinos pueden acceder al sitio web, acercarse a la sede central ubicada en Marcelo T. de Alvear 115 o a la oficina en Salta 1842, quinto piso. Allí también es posible cargar el curriculum, postularse a búsquedas laborales activas y recibir asesoramiento personalizado.