Madre e hija protagonizan un tremendo vuelco en ruta 2 cuando estaban por llegar a Mar del Plata

La zona del siniestro en ruta 2 con el vuelco del vehículo sucedido este sábado.

Un grave siniestro vial tuvo lugar este sábado en ruta 2 en cercanías de la localidad marchiquitense de Vivoratá protagonizado por un vehículo en el que se trasladaban dos mujeres, una madre y su niña menor de edad.

Según confirmaron fuentes de la policía vial en contacto con 0223, se dispuso el trasladado de ambas personas al hospital interzonal Oscar Alende de Mar del Plata para una mejor evaluación de su situación de salud.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 365 en los carriles en dirección hacia Mar del Plata. Al llegar al lugar el personal policial constató el despiste seguido de vuelco del vehículo, un auto marca Ford modelo EcoSport.

El auto quedó volcada en la zanja central de ruta 2 a la altura del kilómetro 365.

La conductora, de 34 años, y su hija de 8, fueron halladas en estado consciente y lúcidas. Oriunda del partido de Morón, la mujer contó que perdió el control del auto por una distracción.

De acuerdo a lo detallado por las fuerzas de seguridad intervinientes, la visibilidad estaba reducida por el clima y la calzada se hallaba mojada producto de las lluvias que cayeron en la región en horas de este sábado en la mañana.