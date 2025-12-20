Preocupación en el barrio Primera Junta por una serie de robos cometidos por la misma banda: "Están identificados y nadie hace nada"

Creció la preocupación por la inseguridad de los vecinos del barrio Primera Junta después de que se registraran nuevos robos en la zona, cometidos por las mismas personas. A través de las cámaras de seguridad de casas y comercios se pudo identificar a los delincuentes y cotejar con los testimonios de los vecinos. Pero aunque el material llegó a la Policía junto con las denuncias de robo, todavía no hubo ningún operativo ni detenciones en el barrio.

En las últimas horas dos de los delincuentes rompieron el vidrio de una camioneta estacionada en Corrientes y Vieytes y robaron un bolso de su interior. Circula un video donde se ve el momento del delito y la cara de los hombres que lo cometieron. "Están identificados y nadie hace nada", dicen los vecinos.

La banda delictiva en el barrio Primera Junta

Los vecinos del barrio Primera Junta aseguran que los delincuentes pasan permanentemente por las calles del barrio, y que muchas veces los ven en la esquina de Azcuénaga y Santa Fe trabajando como "trapitos" en la puerta de una parrilla. Otros, los han visto entrar y salir de la estación de servicio abandonada en Talcahuano y Juan B Justo.

Si toda esta información está al alcance de la Policía, ¿por qué nadie investiga?

El robo a la camioneta en Corrientes y Vieytes