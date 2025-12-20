Antura, la nueva propuesta para mujeres que debutó hoy en la ciudad

Antura tuvo hoy su primer encuentro en la ciudad, marcando el inicio de una nueva propuesta pensada para mujeres que busca generar espacios de comunidad, bienestar y reconexión en un contexto de alta exigencia cotidiana. El proyecto invita a frenar, compartir y habitar momentos de cuidado personal y colectivo, poniendo el foco en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.

El debut de Antura se realizó en Casa Calamar, en la zona de balnearios del sur, y se materializó a través de un evento integral que combinó distintas experiencias de bienestar.

La jornada incluyó un brunch saludable, un taller de pottery, una clase de stretching, pausas de café y charlas vinculadas al cuerpo, la colorimetría y el cuidado de la piel. El encuentro cerró con un espacio distendido de intercambio, sorteos y entrega de regalos, consolidando un clima de cercanía y disfrute compartido entre las participantes.

“Fue una primera experiencia muy linda, con mucha conexión y una energía especial. Ver a las mujeres disfrutando, charlando y tomándose ese tiempo para ellas confirmó que había una necesidad real de este tipo de espacios”, expresó María Alfonso, al referirse al primer encuentro de Antura en la ciudad.

Por su parte, Llifen Gómez destacó el espíritu del proyecto y su proyección a futuro: “Antura es una semilla pensada para las mujeres, para crear comunidad y habilitar momentos de pausa en medio de la rutina. Este primer encuentro es solo el comienzo de algo que queremos que crezca y se multiplique”.

Antura se proyecta como un espacio en crecimiento, con nuevas ediciones y propuestas orientadas a fortalecer la comunidad y ofrecer experiencias que integren bienestar, creatividad y encuentro, siempre con una mirada sensible y cercana a las necesidades de las mujeres.

