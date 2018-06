Caso Melmann: perpetua o absolución para el expolicía Ricardo Panadero

En sintonía con lo que fueron las líneas de trabajo planteadas en el comienzo del debate la fiscal Ana María Caro y la familia de Natalia Melmann solicitaron que el expolicía Ricardo Panadero sea condenado a prisión perpetua como autor de la violación y crimen de la joven cometido en febrero de 2001 en Miramar.

El planteo del Ministerio Público Fiscal –al que adhirió el particular damnificado a través de los abogados Lisa Cabral y Federico Paruolo- concluyó con el pedido de perpetua por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa.

Tal lo anticipado en la apertura del juicio que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal 4, la defensa a cargo de Lautaro Resúa solicitará la absolución del ex efectivo de la Policía Bonaerense y matendrá la postura de que Panadero no estuvo en el lugar de los hechos y que no hay elementos que prueben su participación.

El defensor cuestionó la lentitud de la investigación y la manera en que fue llevada, además de señalar que hubo manipulación del material genético hallado en la víctima ya que fue retirado en su momento por peritos particulares sin la correspondiente cadena de custodia. La manipulación irregular de ese vello público fue hace años, provocó el agotamiento de ese material e impidió que se realice un método comparativo de ADN más moderno y preciso”, sostuvo.

Los jueces Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro darán a conocer el veredicto y sentencia la próxima semana.

Por la violación y crimen de la adolescente fueron condenados en 2002 a prisión perpetua los policías Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini. Si bien en esa oportunidad Panadero fue sobreseído antes de la elevación a juicio, la Suprema Corte de la provincia revocó esa medida.