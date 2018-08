Comenzaron a soldar los primeros caños del Gasoducto de la Costa y estiman que para marzo comenzaría a funcionar

A comienzos de julio comenzó el tendido de caños del Gasoducto de la Costa Atlántica, la obra más esperada en Mar del Plata y la zona por cientos de residentes, desarrolladores inmobiliarios y empresarios, que necesitan nuevas conexiones de gas, suspendidas desde el 2014.

En tal sentido, desde el Colegio de Técnicos de General Pueyrredon explicaron cómo se desarrollan las tareas, que según lo informado por el Ministerio de Energía de la Nación el 23 de julio pasado, va cerca de un 4% de obra.

“Hace un mes comenzaron las obras del esperado Gasoducto de la Costa, pero no tenemos fecha cierta de culminación de la obra. Sobre todo cuando la empresa Camuzzi va a empezar a habilitar las conexiones que quedaron pendientes. Para marzo deberían estar reconectadas las nuevas conexiones y a normalizarse esto”, estimó Diego Peláez, representante de asuntos institucionales de colegio de Técnicos de General Pueyrredon, en diálogo con 0223.

Comenzamos a soldar los caños en Balcarce. Otro paso fundamental para terminar el Gasoducto de la Costa Atlántica. #ObrasParaCrecer pic.twitter.com/0Ps9ArjIUS — Ministerio de Energía (@Energia_Ar) July 30, 2018

Los tres tramos por donde se ejecuta el Gasoducto

Peláez sostuvo que saben de los avances de la obra a través de la Uocra, que tiene unos 40 operarios trabajando en este momento.

“Sobre la Ruta 55 –desde la rotonda de Balcarce a 22 kilómetros para el lado de la ruta 2- se está haciendo el primer tramo del gasoducto, de 18 a 20 kilómetros con caños de 8 pulgadas. Ya llegaron los soldadores así que viene bastante bien y es la parte de la obra más avanzada. El otro tramo que se está ejecutando es de 20 kilómetros en Tandil, con caños de 16 pulgadas. Y cerca de Santa Paula, pasando El Coyunco, está pendiente de iniciar el tercer tramo, donde ya llegaron los caños de 16 pulgadas. Va de Santa Paula hasta una válvula de seguridad casi llegando a Santa Clara, que no se inició porque falta un pedido de Vialidad. Y en Las Armas está la Planta Repotenciadora, que son unos compresores necesarios para impulsar el gas por los caños. Esa parte no tenemos información si ha comenzado”, detalló Peláez.

La conclusión del nuevo gasoducto permitirá habilitar nuevas conexiones de gas en Mar del Plata, Mar Chiquita, Miramar, Balcarce, Las Armas, San Clemente, Villa Gesell y otras localidades de la zona, interrumpidas desde el 2014.

“En febrero se cumplen 5 años desde que arrancó el colapso, cuando se cortaron los grandes emprendimientos y 4 años a las viviendas unifamiliares. En ese momento Camuzzi dijo que para garantizar un marco de previsión, era a 5 años, poder conectar a 84.000 nuevos usuarios. No sabemos cuántas serán las conexiones pendientes, pero tenemos en agenda que entre diciembre y marzo se tiene que normalizar el servicio”, estimó.

Estamos construyendo 4 gasoductos en todo el país. Te contamos el avance de obra en cada uno.

Regional Centro II (Santa Fe): 52%

Cordillerano Patagónico (Tramo Collón Cura - Gob. Costa): 48%

(tramo Plaza Huincul - Piedra del Aguila): 62%

De la Costa Atlántica: 4%

GNEA: 90% pic.twitter.com/8FF4E46suf — Ministerio de Energía (@Energia_Ar) July 23, 2018

Si bien Peláez recordó los numerosos anuncios de inicio y culminación de la ansiada obra, señaló que en esta oportunidad “por fin” sería posible para inicios del 2019, como estiman desde el Gobierno, aunque esto “sería determinado por las condiciones climáticas pero también el contexto económico”.

“Te agarran 20 días de lluvia, se te inunda el campo y hasta que no baje el agua te quedas pendiente de terminar con las tareas. Supongo que tanto Camuzzi como el Ministerio de Energía van a esperar entre 30 a 60 días más para ver cuál es el ritmo que tiene la obra y ver si pueden adelantar las fechas de reconexiones o quedan fijadas para marzo”, razonó.

“Extraoficialmente sabíamos que no hacía falta culminar toda la obra para empezar a habilitar. A medida que van culminando alguna etapa y hacen las pruebas técnicas que se requieren, se podía hacer esto. Ahora no es el mejor momento del año para habilitar cuando los calefactores están al máximo. Hay una serie de factores que hacen que sea difícil precisar cuándo terminarán. Si es diciembre o es marzo, no habría problema. Lo grave sería que sea por ejemplo en octubre. La obra por ahora se viene desarrollando en tiempo y forma”, concluyó Peláez.