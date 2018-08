Vidal le echó la culpa al consejo escolar de Moreno por la explosión fatal

A casi una semana de que explotara una garrafa en una escuela de Moreno y murieran una vicedirectora y una auxiliar que preparaban el desayuno para los chicos, este miércoles la gobernadora María Eugenia Vidal le echó la culpa al consejo escolar de ese distrito por la tragedia.

En declaraciones a Radio Mitre, la mandataria aseguró que existe una denuncia penal del ministerio de Educación de la provincia contra ese organismo a raíz de una auditoría que arrojó que los responsables "se quedaban con la plata de la comida de los chicos".

"Como en Moreno ganó el Frente para la Victoria, y hace muchos años que gobierna el FpV, la mayoría de ese Consejo Escolar es kirchnerista", afirmó.

Por otra parte, la mandataria bonaerense discrepó con quienes la comparan con la expresidenta Cristina Kirchner y recordó que nunca fue denunciada por corrupción y no tiene "nada que esconder".

"Yo no soy Cristina (Kirchner) no soy una abogada exitosa, nunca tuve una denuncia por corrupción, puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito, a dónde me voy de vacaciones, no tengo nada que esconder", manifestó Vidal.

"No somos todos lo mismo, no soy igual a los que se robaron la plata de las rutas, los hospitales y las escuelas de la provincia de Buenos Aires, añadió en declaraciones formuladas a la misma emisora.