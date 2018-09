Suma apoyo el proyecto para abrir nuevos bares y locales gastronómicos en Alem 

En las comisiones internas del Concejo Deliberante, se está evaluando un proyecto de ordenanza para admitir que los locales de la calle Alem que en el pasado hayan funcionado como comercios gastronómicos puedan volver a ser habilitados con ese mismo fin.

La iniciativa impulsada por la concejal de la UCR, Cristina Coria, tiene como objetivo permitir que en ese paseo comercial puedan instalarse nuevas cafeterías, parrillas, restaurantes, pizzerías o ventas de minutas

Por su parte, el Ejecutivo local presentó un informe en el cuerpo legislativo, donde se hace referencia al proyecto de Coria. En el texto, al cual este diario digital tuvo acceso, se abre la posibilidad nuevamente a la instalación de bares en ese sector.

En ese contexto, Juan Rodríguez, expropietario de un local gastronómico en Alem, consideró que “en una ciudad turística tendría que estar prohibida la palabra ‘prohibir’ Hay que trabajar en una regulación, tal vez, con una limitación en el horario” para que se abran nuevos locales gastronómicos en ese sector del Partido de General Pueyrredon.

A su vez, consideró que “no hay forma de que Alem sea otra vez sea una zona de bares. Es una etapa terminada. Ya la nocturnidad se desarrolló para otro lado. Alem tendría que tener el desarrollo que tuvo Güemes”.

Sin embargo, Rodríguez destacó que “se tendría que poder habilitar un café con venta de bebidas alcohólicas. Hoy no se puede abrir un café en Alem porque está prohibido. No se puede habilitar. Hoy un restaurante con mesa de alcohol no se puede abrir”.

A continuación, le apuntó a la anterior gestión municipal. “El gobierno de Pulti desbastó esa zona. Lo único que hizo fue prohibir. Sacaron los bares y por mucho tiempo hubo una desolación y un abandono muy importante en ese sector”, sentenció.